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Главная страница | Шоу-Бизнес | В Ростове готовятся к созданию экологического парка на берегу реки

В Ростове готовятся к созданию экологического парка на берегу реки

Сегодня, 09:27

Подробные снимки уже появились на сайте администрации города.

С каждым годом города России развиваются и радуют жителей. Ростов тому яркий пример. Недавно стало известно, что в городе готовятся к созданию экологического парка на берегу реки. Проект обещает быть масштабным и красивым.

Экологический парк расположится на берегу реки Темерник. Для жителей и гостей города это место станет неотъемлемой частью. Конечно, экологический парк принесет Ростову не только поток туристов, но и улучшит окружающую среду. Завершиться строительство должно к концу 2020 года.

Глядя на снимки будущего парка, становится понятно, что на его создание уйдет немало времени и денег. Красивые аллеи, беговые дорожки, лавочки, все это присутствует в новом проекте. Конечно, не обошлось и без пирса. Это естественно, ведь экологический парк находится на берегу реки.


Александр Великий

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