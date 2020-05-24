Маршал сожалеет из-за отсутствия на концерте Носкова в «Крокус Сити Холле»

Александр все же не утратил доверие приятеля.

Николай Носков после длительной реабилитации выступил в «Крокус Сити Холле» 9 декабря 2019 года. Долгожданное возвращение артиста сопровождалось скандальной атмосферой в прессе, поскольку концерт не смогли посетить экс-коллеги Николая по рок-группе «Парк Горького».

Судя по недавним событиям, Александр Маршал сожалеет из-за отсутствия на концерте Носкова. Певец не мог присутствовать на трогательном вечере в честь возвращения маэстро, пережившего инсульт. Однако в мае этого года впервые за долгое время появилась информация о теплой встрече двух легенд в неформальной обстановке, и это явно неспроста.

Николай Носков. Крокус Сити Холл, 9 декабря 2019 года. Скрин из YouTube.

После концерта в «Крокусе» продюсер мероприятия Виктор Дробыш прозрачно намекнул на главное разочарование этого музыкального события. «К сожалению, там нету рокеров», - заметил композитор, подразумевая бывших коллег Носкова по группе «Парк Горького» - Александра Маршала и соло-гитариста Алексея Белова. Дробыш не назвал конкретных имен, но ряд СМИ озвучили очевидное. На концерте действительно не наблюдалось бывших «одногруппников» Николая.

«Организация концерта была хаотичная, нам просто не позвонили – ни мне, ни Маршалу. Вернее, ему позвонили, но уже перед самым концертом, когда он не мог», - рассказал экс-гитарист «Парка Горького».

Маршал никак комментариев на этот счет не давал, но в мае текущего года поделился впечатлениями от визита в гости к Николаю. Именно в этом месяце Александр вдруг рассказал, что общается с приятелем и активно интересуется его здоровьем. Автор «Белого пепла» убедил товарища, что тот всегда может на него положиться.

И это несмотря на невозможность быть в числе тех, кто в тот волнующий декабрьский вечер выступил в «Крокусе Сити Холле». Не стоит исключать, что Маршал и Носков неизменно поддерживали тесный контакт, а их встречи не являлись бременем «скребущихся кошек» на душе Александра.

Виталий Морозов