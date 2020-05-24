Звезда «Дома-2» Элла Суханова назвала минусы беременности

Блогер и звезда популярного реалити-шоу назвала одышку последствием беременности и успокоила фанатов, что это естественно.

Долго предпочитая не предавать огласке свою личную жизнь, звезда «Дома-2» Элла Суханова недавно поделилась своими радостями, но и назвала минусы, что неизбежно сопутствуют её беременности.

Дело в том, что недавно у поклонников блогера вызвала волнение её одышка и, как следствие, возможные осложнения во время беременности. Но Элла Суханова успокоила подписчиков и пояснила, что это естественный процесс, происходящий со всеми женщинами во время последнего триместра беременности. Плод активно растёт, давя на диафрагму лёгких. Поэтому и дыхание немного усложняется. Суханова подмечает, что это вполне нормально, после чего заявила, что набрала уже порядка 17 килограмм.

Помимо прочего, звезда «Дома-2» подметила, что беременным женщинам не нужно бояться своего состояния и сопутствующих ему «минусов». Набор веса, высыпания отёки и в том числе одышка сопровождают большинство будущих мам. Поэтому Элла советует переживающим перестать нервничать и не слушать увещевания критикующих внешность завистников. Как говорит блогер, эти физиологические процессы нам неподвластны, так и критиковать их нет смысла.

Милорад Васич