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Светлана Ходченкова рассказала о сложностях на съёмках любовных сцен

Сегодня, 09:20

Актриса призналась, что приходится «играть» любовь, даже когда партнёр неприятен.

Успешная не только в России, но и за пределами страны, актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками реалиями актёрских будней. Речь идёт о «химии» между главными героями, которую важно передать на экране, но когда на самом деле между актёрами отсутствует симпатия.

«Иногда бывает такое, что приходится играть любовь с человеком, который тебе не особо-то и приятен. Моя работа состоит в том, чтобы люди поверили в эмоции», — разоткровенничалась Светлана Ходченкова.

Отвечая на вопросы в прямом эфире с журналом Grazia, кинозвезда призналась, что для того, чтобы зритель поверил в любовь и чувства между персонажами, ей важно быть в состоянии влюблённости. Не обязательно в партнёра по площадке. Речь идёт даже о чувствах к героине, к сюжету, который она «проживает» или к атмосфере, которой наполнены съемочные дни.

Светлана Ходченкова рассказала о сложностях на съёмках любовных сцен, когда актёры не симпатичны друг другу. Это нормально, актёры — это такие же люди, как и все, и «химия» может не произойти между партнёрами на съемках из-за банальной неприязни. Но их задача, как профессионалов, передать любовную эмоцию, интригу и чувственную энергетику, чтобы зритель поверил.

Также актриса призналась, что в период карантина пришлось отложить пару серьёзных проектов. Ещё Ходченкова соскучилась по красной дорожке. Ей, как и всем девушкам, хочется преобразиться, подобрать шикарное платье, украшения и «блеснуть» перед поклонниками. Однако артистка нашла и плюсы изоляции, признавшись, что отдохнула, много читает и смотрит фильмы. Она даже балует себя вредными чипсами и колой, но знает, что вскоре придётся поработать над собой за такие «слабости».


Ирен Громова

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