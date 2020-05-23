Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Трек стал первым новым с 2018 года и первым для группы в стиле «регги» с 1987 года.
По словам основателя группы Байгали Серкебаева, они решили вернуться к старым корням, чтобы выделиться среди общей массы поп-исполнителей и «не слиться с этой массой». Серкебаев также подметил, что «благодаря современным технологиям сейчас запел каждый третий».
Своим темпераментным вокалом Кети Топурия повествует в песне о том, как двое влюблённых сбежали от суеты мира на необитаемый остров. Данный фактор и не слишком типичный для сегодняшней эстрады жанр выгодно выделяют композицию. А минимум «искусственного» звучания в совокупности с «олдскульным» стилем делают песню более живой.
Несмотря на то, что создавать песню начали ещё осенью прошлого года, заканчивать пришлось только в апреле, да и в режиме онлайн. Причина — всеобщий локдаун.