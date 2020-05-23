Екатерина Скулкина похвасталась похудением на 20 кг

От редактора

Екатерина Скулкина похвасталась похудением на 20 кг

На карантине звезда КВН и Comedy Woman упорно занимается собой.

Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Мнение

Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Трек стал первым новым с 2018 года и первым для группы в стиле «регги» с 1987 года.

Галкин в женском образе и вещах Пугачёвой показал смешную пародию

Мнение

Галкин в женском образе и вещах Пугачёвой показал смешную пародию

Артист, перевоплотившись в Ренату Литвинову, рассказал о реалиях жизни женщин на карантине.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Шоу-Бизнес | Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Группа «А-Студио» прервала творческое молчание новой песней «Остров»

Сегодня, 14:41

Трек стал первым новым с 2018 года и первым для группы в стиле «регги» с 1987 года.

Популярная группа «А-Студио» прервала двухлетнее творческое молчание. Группа порадовала фанатов новой песней «Остров». Это первая полностью новая работа коллектива с 2018 года. Новинка была тепло принята поклонниками творчества группы, оставившими очень положительные отзывы. К тому же «Остров» это первый записанный группой трек в стиле «регги» аж с 1987 года. До этого времени в подобном стиле группа писала музыку лишь дважды.

По словам основателя группы Байгали Серкебаева, они решили вернуться к старым корням, чтобы выделиться среди общей массы поп-исполнителей и «не слиться с этой массой». Серкебаев также подметил, что «благодаря современным технологиям сейчас запел каждый третий».

Своим темпераментным вокалом Кети Топурия повествует в песне о том, как двое влюблённых сбежали от суеты мира на необитаемый остров. Данный фактор и не слишком типичный для сегодняшней эстрады жанр выгодно выделяют композицию. А минимум «искусственного» звучания в совокупности с «олдскульным» стилем делают песню более живой.

Несмотря на то, что создавать песню начали ещё осенью прошлого года, заканчивать пришлось только в апреле, да и в режиме онлайн. Причина — всеобщий локдаун.


Милорад Васич

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Клип Little Big подтолкнул музыкантов к уходу из The Hatters
Клип Little Big подтолкнул музыкантов к уходу из The Hatters

После выхода «UNO» для «Евровидения» сразу 3 участника группы покинули состав.

Покупка, приносящая удовольствие: Почему стоит обратить внимание на Renault Laguna 3
Покупка, приносящая удовольствие: Почему стоит обратить внимание на Renault Laguna 3

Минусов модель не лишена, но плюсы их перекрывают.

Где бесплатно послушать музыку?
Где бесплатно послушать музыку?

Музыка для многих больше искусства, она стала неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно это касается подростков и молодых людей, ведь большинство из них не…

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости