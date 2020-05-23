Артист, перевоплотившись в Ренату Литвинову, рассказал о реалиях жизни женщин на карантине.

Пародист Максим Галкин продолжает приятно удивлять поклонников оригинальным творчеством. В этот раз, он позаимствовал у жены Аллы Пугачёвой вуаль и перчатки, чтобы вжиться в роль.

В Instagram Галкин в женском образе и вещах Пугачёвой показал смешную пародию на актрису Ренату Литвинову. Он уже не первый раз перевоплощается в экстравагантную артистку и в этой роли полюбился многим. Для того чтобы полностью передать характер и манеры Литвиновой, Галкин прикрылся вуалью со звездой на лбу, а руки облачил в чёрные перчатки. Вещи пародист взял взаймы у супруги, которая, видимо, и помогала ему преобразиться и приблизиться «к оригиналу».

В видео-посте Максим Галкин от имени Ренаты Литвиновой рассказал в комичной манере, как женщины справляются с семейными проблемами в период самоизоляции. Речь шла о мужьях и любовниках. История закончилась тем, как «Галкин-Литвинова» сделал вывод, что из-за супружеских измен смертельных случаев гораздо больше, чем от коронавируса.

Поклонники пародиста позитивно приняли пародию на Литвинову и рассказанный ним случай из жизни на карантине. Нельзя не заметить и шикарные волосы Максима Галкина, которые сложно было скрыть от взглядов под вуалью. Также подписчики предложили артисту заняться написанием книги с подобными историями, ведь фантазия это позволяет.

Ирен Громова