Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые попал в кадр с дочерью

Актёр с возлюбленной вывезли дочь Кристину в коляске на прогулку.

Руперт Гринт, звезда фильмов про «Гарри Поттера», впервые попал в кадр с дочерью. Как видно на кадрах, он и его возлюбленная Джорджия Грум вышли на прогулку с дочерью Кристиной. Родители катили коляску по очереди, а маски их были спущены до подбородка. Ребёнка видно не было из-за закрытой коляски, в которой она находилась.

Согласно порталу USAToday, имя Кристина дала ребёнку мать, Джорджия Блум, сразу после рождения в начале мая.

Долгое время про Кристину не было известно ничего, в том числе и её имя. Дело в том, что от представителя Руперта и Джорджии поступило обращение к общественности с просьбой не вмешиваться в частную жизнь актёров и уважать её.

Стоит отметить, что и свои отношения Гринт и Грум долго скрывали, хоть и начали встречаться ещё в 2011 году. Годом ранее на безымянном пальце левой руки Джорджии Грум заметили золотое кольцо, после чего поползли слухи о её свадьбе с Рупертом Гринтом. Однако, официальное подтверждение брака со стороны пары и их представителей не поступало.

Милорад Васич