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Главная страница | Шоу-Бизнес | Серябкина раскрыла причину расставания с Фадеевым: «Это был Максим»

Серябкина раскрыла причину расставания с Фадеевым: «Это был Максим»

Сегодня, 13:28

Из-за просьбы Ольга покинула лейбл MALFA и вернула собственное имя.

На шоу «Вечерний Ургант» Серябкина раскрыла причину расставания с Фадеевым. Несмотря на огромное количество слухов о возможном романе, певица всегда утверждала, что у них лишь дружба. А вот из-за подобных слухов возникла теория о том, что после разрыва романтических отношений Фадеева и Серябкинной был разорван и контракт. Впрочем, жизнь прозаична, как всегда.

Ольга Серябкина прямо сказала:

«Врать не буду, это был Максим». Певица просьбу выполнила и решила вернуть своё собственное имя: «Но я быстро нашла другую студию. И теперь я Ольга Серябкина».

Звезда утверждает, что решение пользоваться своим именем, как творческим псевдонимом, было её самостоятельным. Сейчас у Ольги самостоятельная карьера, она записала песни, но из-за пандемии пришлось отказаться от масштабной рекламы по продвижению себя.


Святослав Суздальский

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