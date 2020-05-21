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Сериал «Черная кошка» заставил экс-мужей Климовой столкнуться лицом к лицу

Сегодня, 10:46

Актеры вынуждены работать плечом к плечу ради денег.

В шоу-бизнесе можно встретить знаменитостей, которые уже раз были в браке. Конечно, на то есть и свои причины. Однако случаются ситуации, когда даже после развода артистам приходится сталкиваться с «прошлым». Яркий пример тому прослеживается в экс-супругах Екатерины Климовой.

Гела Месхи и Игорь Петренко снялись в сериале «Черная кошка». По мотивам кинокартины, которая основана на реальных событиях, экс-супруги Климовой — враги. В сериале даже не обошлось без драк. Конечно, все действовало по четко написанному сценарию. Однако сам факт того, что приходится сниматься плечом к плечу с бывшим твоей возлюбленной, не может не давать о себе знать.

Конечно, в этом и заключается основная трудность актерской работы. Знаменитостям приходится ради денег идти на уступки и сотрудничать даже с теми, кто может им не нравиться. Это отчетливо можно проследить в сериале «Черная кошка», который заставил «экс-мужей Екатерины Климовой столкнуться лицом к лицу.


Александр Великий

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