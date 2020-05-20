Причина в деньгах или почему Самбурская подала в суд на Дробыша

После иска в 1,5 миллиона рублей, актриса решила отказаться от продюсера.

Не так давно стало известно о том, что Настасья Самбурская подала в суд на своего продюсера Дробыша. Певица решила отказаться от услуг Виктора, который, по ее мнению, не сделал из нее звезду. Артистка хочет добиться того, чтобы Дробыш отпустил ее и не претендовал на песни. Это случилось после 4-х лет совместной работы, что само по себе странно, ведь недавно Самбурская одержала статуэтку на премии «Радио шансон».

Если взглянуть на несколько «мгновений» назад, то становится ясно, что Настасья и Виктор уже должны встретиться в суде, только вот совсем по другой причине. На Самбурскую и Дробыша подала иск поэтесса, которая уверена, что песня «Старая» была скопирована с ее работы. Женщина требует с Настасьи и Виктора компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, что, несомненно, большие деньги.

Конечно, на первый взгляд можно подумать, что для Самбурской — это сущие копейки. Однако если более детально углубиться в ситуацию, то становится ясно, что это не так. Настасья не раз признавалась, что заработанные с других проектов деньги она тратит на песни. В связи с тем, что творчество Самбурской не пользуется огромным спросом, не сложно понять, что и заработки у нее минимальны, причем часть уходит Дробышу, как продюсеру. По неофициальным данным, канал You-Tube Настасьи тоже не приносит огромного дохода. Как сообщается в источнике, за год артистка заработала около 55 тысяч рублей. Сложив все эти факты воедино, становится ясно, что сумма, которую запросила поэтесса, большая для Настасьи.

Многие могут подумать, что причина того, что Самбурская подала в суд на Дробыша, не в деньгах, даже при вышеперечисленных фактах. Фанаты считают, что Настасья прилично зарабатывает благодаря актерской работе, но если взглянуть в фильмографию, то становится заметно, что за последние 2 года артистка снялась только в одной кинокартине, что, с прежними показателями, очень мало.

Александр Великий