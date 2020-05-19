Дэвид Аркетт снова сыграет шерифа в «Крике-5»

48-летний актёр не скрывает радости от возвращения в роль Дьюи Райли.

Пока детали сюжета продолжения знаменитой франшизы создатели не раскрывают. Но Spyglass уже сообщило о том, что уже точно известно о проведении переговоров с участниками легендарного «ужастика» об участи в новом проекте.

Достоверно известно, что в «Крике-5» примет участие Дэвид Аркетт. Он снова сыграет шерифа Дьюи Райли.

«Я очень рад снова сыграть шерифа Дьюи и вернуться в большую семью Крика, в старом и новом составе», — сообщил актёр.

Аркетт особо отметил, что «Крик» значит для него очень много, ведь он отдал ему много времени и сил, а теперь пришло время отдать дань уважения наследию Уэса Крейвена.

В Spyglass Media Group заверили фанатов «Крика», что начало съёмок запланировано на конец этого года. Но точнее сроки назвать нельзя, так как меры безопасности пока не позволяют начать работу в Уилмингтоне, штат Нью-Йорк. Перезапуск франшизы поручен режиссёрам Мэттью Беттинелли-Ольпину и Тайлеру Джиллетт, известных по триллеру «Я иду искать» (2019). За подготовку сценария отвечают Джеймс Вандербилт и Гай Бусик.

Стоит отметить, что с момента выхода в 1996 году «Крик» собрал более 600 млн долларов в прокате. В роли главных героев снимались Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и другие известные актёры. А сам сюжет о «Призрачном лице» был позаимствован у норвежского художника Эдварда Мунка и его знаменитого полотна «Крик».

Шура Альтшуль