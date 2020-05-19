Модель с русскими корнями намерена прививать малышке любовь к родине со школьной скамьи.

3-летня дочь голливудского актера Брэдли Купера и звезды модных подиумов Ирины Шейк уже в столь юном возрасте знает, что такое уроки, домашние задания и даже дистанционное образование. Мама решила таким образом в воспитании малышки разбавить американские традиции русским колоритом.

В интервью для русского издания Vogue Ирина Шейк рассказала, как они живут в условиях карантина, как проводят время и какие успехи у её малышки Леи. Модель поделилась, что отдала девочку в русскую школу в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии образовательное учреждение перешло на дистанционное обучение. Шейк похвасталась, что школа очень хорошая, поэтому учителя подошли к этому вопросу не менее серьёзно. Каждый день проводятся 3 онлайн-урока, которые длятся по полчаса. Ребёнок знает, что такое домашние задания, их не мало, но она с ними справляется.

Российская модель отметила, что из-за учёбы в русской школе они стали меньше времени уделят прогулкам и играм, но это того стоит. Несмотря на то, что они на онлайн-обучении, к урокам мама с дочкой относятся не менее серьезно.

В интервью Ирина Шейк всегда отзывается с трепетом о родине и русских традициях. Несмотря на то, что 3-летняя Лея ещё ни разу не была в России, модель старается прививать дочке любовь и знания о русских корнях. Видимо, поэтому дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера ходит в русскую школу в Нью-Йорке.

Ирен Громова