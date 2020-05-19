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Главная страница | Шоу-Бизнес | Бывшая участница «Little Big» Анна Каст объяснила свой уход из группы

Бывшая участница «Little Big» Анна Каст объяснила свой уход из группы

Сегодня, 02:00

Для поклонников она так и осталась «невероятной маленькой принцессой».

Оглушительный успех сопровождал группу «Little Big» с самого момента создания. В них было необычно всё: музыка, тексты, клипы, да и сами участники. Чего стоит только невероятная и харизматичная Анна Каст. Ещё больше интереса поклонники группы стали проявлять к судьбе артистки после участия «Little Big» в «Евровидения 2020». Ведь она была у истоков её создания и ушла на пике славы, так и не объяснив почему.

Сейчас Анна, которую фанаты называют «маленькой принцессой», решила рассказать, что стало причиной её отказа от работы в группе. По словам Анны, ей пришлось выбирать между карьерой артистки и работой воспитательницы.

«У меня сложилась непростая ситуация… Я работала в школе, а некоторые родители детей не очень хорошо относились к моему творчеству. Потому что дети наши клипы видели в YouTube… Пришлось выбирать, потому что я не могла совмещать», — объяснила бывшая участница свой уход.

После ухода из группы Анна открыла свой тату-салон, снимается в художественных фильмах, принимает участие в театральных поставках в театрах Германии и Голландии. Так что творческая карьера «невероятной маленькой принцессы» продолжается.


Шура Альтшуль

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