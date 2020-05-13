Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Татьяне и Дмитрию очень повезло вовремя определить заражение коронавирусом.

Фото из Instagram: @tatiana_navka

Вчера Навка заявила своим поклонникам о своей госпитализации из-за заражения вирусом covid-19. Также вирус нашли в организме её супруга Дмитрия Пескова пресс-секретаря президента РФ. Многие поклонники заволновались и не знают, что и думать.

Последние новости о состоянии Навки и Пескова из больницы: У Татьяны сейчас всё хорошо, она идёт на поправку, чего нельзя сказать о Дмитрии. Гимнастке даже не пришлось принимать антибиотики, температура спала, а кашель совсем пропал.

Песков же в более плаченом состоянии, но в стабильном и под присмотром врачей, по словам Татьяны. «Женщины переносят этот вирус легче мужчин», - заявила фигуристка своим фанатам.

Скриншот из Instagram: @tatiana_navka

Температура Дмитрия была небольшой несколько дней, а у Татьяны сразу вскочила высокая. Знаменитым супругам повезло определить заражение на ранних стадиях, потому Навка уверена в скорейшем выздоровлении себя и мужа. «Всё идёт хорошо! Я полностью здорова.» сообщила неунывающая фигуристка в сети.

Для здоровья близких супруги немедленно госпитализировались, а дочь Дмитрия Лиза живёт отдельно от родителей, потому для неё угроза заражения была минимальной. Однако девушка переживает за отца (ранее сообщали в издании Газета.Ru).

Примечательно, что Дмитрий находился в непосредственной близости к Путину почти 2 недели назад 30 апреля на публичном совещании у президента РФ, после чего некоторые политики также объявили о своём положительном тесте на заражение вирусом. Хотя сам Дмитрий уверяет, что контактировал с Владимиром Владимировичем в последний раз больше месяца назад.

Диана Медведева