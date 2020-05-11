Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

Долматов заявляет, что Кети пользовалась им, но сама она неоднократно признавалась рэперу в любви.

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, недавно снялся в биографическом фильме о самом себе под названием «Исповедь». Там артист раскрыл много подробностей личной жизни, но особенно шокирующие касались отношений рэпера с певицей Кети Топурией. По словам Долматова, его возлюбленная не только пользовалась, но и предала его тогда, когда он ей больше всего доверял. Если верить рассказам Гуфа, то именно из-за отвратительного поведения Кети они и расстались, вот только у певицы есть совершенно другая версия относительно разрыва с рэпером.

Отношения пары начались в 2016 году, когда Кети спасла Долмалова от наркозависимости. Фото: Instagram. @keti_one_official





В прошлогоднем интервью на шоу «Маша спросит» Топурия признавалась, что действительно любила Алексея. Кети делала все от нее возможное, чтобы они смогли быть вместе даже несмотря на разные характеры, привычки и образы жизни. Но любви певицы не хватило, когда она уличила Долматова в измене, да еще в какой! В «Маша спросит» Топурия сообщила, что Гуф изменял ей с несовершеннолетней девушкой. Впрочем, верности от Алексея, известного своим похождениями, ожидать и не стоило – ранее он признавался, что изменял всем своим девушкам. Лишь только нынешняя его пассия по имени Алеся заслужила верности от репера, в чем сообщил на «Исповеди».

Гуф с новой девушкой Алесей, с которой планирует свадьбу. Фото: Instagram. @therealguf





Но зачем Долмалов «топит» Топурию небылицами о предательстве? Это банальная попытка отмстить бывшей девушке за то, что она ранее рассказала о нем шокирующие подробности. К слову, Кети имеет действительно идеальную репутацию, в отличие от Гуфа, которого недавно обвиняли в жестоком отношении к животным. Вот Долматов и решил подпортить имидж певицы из вредности, ведь никак иначе он воздействовать на нее не сможет – Топурия давно добавила Гуфа в «черный» список во всех соцсетях. И самое обидное, что план Алексея может сработать. Долматов был очень убедителен и на интервью о Собчак, где он обвинял Кети в том, что она бросила его в больнице со сломанной рукой, и в «Исповеди», где он тоже старался выставить себя преданной жертвой.

Карташов Тимур