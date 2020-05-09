После слов Познера о Михалкове могут возбудить уголовное дело

Телеведущий выступил с критикой режиссёра «Бесогон ТВ».

«Россия-24» сняла с эфира выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Поводом для такого решения выступили размышления режиссёра о чипировании человечества Биллом Гейтсом, чтобы сократить численности людей в мире.

Владимир Познер высказался с критикой программы Михалкова и заявил, что «там лжи колоссально много». Сам же Михалков сообщил, что «правда никому не нужна».

Вместе с тем Генпрокуратура РФ признала сведения о чипировании людей фейком, а потому Михалкову может грозить уголовное наказание за распространение подобных сведений. Изначально надзорный орган оставил программу Михалкова без внимания, сообщал MK.RU. Однако после слов Познера, который является одним из ярким представителей общественного мнения на телевидении – ситуация может измениться.

Кадр из снятого с эфира выпуска «БесогонTV» «У кого в кармане государство?». Youtube

В пример можно привести недавнюю «травлю» Регины Тодоренко за слова об оправдании домашнего насилия. Тогда на девушку обрушился шквал общественного негатива в Сети, после чего крупные партнёры в лице Pampers, PepsiCo и Glamour отказались от сотрудничества с ведущей.

Не исключено, что слова Познера о Михалкове могут вызвать подобный резонанс, а в генпрокуратуре воспринять критику за общественное мнение и возбудить уголовное дело. «Масло в огонь» также «подливает» ситуация с изоляцией в стране, при которой настроения людей и так озадачены. А в мировой истории имеются случаи, когда для «помутнителей порядка» делали «показательную порку» на примере одного конкретного представителя.

Роман Виноградов