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Ошибки молодости… Пугачёва стыдится мимолётного романа с Гребенщиковым?

Сб 9 мая 2020, 06:00:00

Певец, похоже, до сих пор обижен на певицу, «разбившую» ему сердце.

Борис Гребенщиков считается культовой фигурой отечественного рока. Интересно, что в начале его творческого пути певец пересекся с Аллой Пугачевой, которая, похоже, покорила молодого певца не только своим талантом. Но почему же сейчас Примадонна помалкивает об исполнителе, а сам солист «Аквариума» редко, но метко отмечает непрофессионализм певицы?

Причиной такого раздора и игнорирования мог быть роман, случившийся между исполнителями во времена их молодости. По сети гуляет видеоролик, в котором Алла приходит на квартирник исполнителей и рассказывает съемочной команде о том, что она думает о начинающих рокерах. Молодая Пугачева тогда объяснила, что ищет новый звук, новых композиторов. Певица также обмолвилась о том, что рокеры, среди которых был и Борис Гребенщиков, положительно оценили творчество звезды. Интересно то, что Гребенщиков уже в интервью 2006 года, говоря о Примадонне, лишь улыбнулся и отметил, что это не искусство и он не смог дослушать до конца ни одну из ее песен. Певец, похоже, до сих пор обижен на певицу, «разбившую» ему сердце.

Еще одной причиной обиды певца может быть то, что в 1986 году певица стала сотрудничать с Владимиром Кузьминым — другом Гребенщикова и участником группы «Динамик». Бориса могло обидеть не только то, что ему предпочли другого исполнителя, но он могу подозревать и то, что между певцами закрутился роман.

Но почему мы считаем, что между звездами был роман? Все дело не только в том, что они находились в одной тусовке и даже думали о сотрудничестве. Стоит учитывать характер обоих певцов: что Алла, что Борис считались секс-бомбами своего периода. За певцом «охотились» фанатки, он был невероятно популярен даже на западе, на это указывает его дружба с Дэвидом Боуи.

Алла Борисовна не отставала: все ее романы и интрижки до сих пор не раскрыты, и постоянно всплывают новые факты об ее бурной молодости. Но почему Пугачева стыдится мимолетного романа с Гребенщиковым? Вероятно, причина в том, что она слишком не красиво с ним рассталась, посчитав, что парень вряд ли достигнет высот. Ошибки молодости… стоит быть вежливее с восходящими звездами!

Сейчас Борис не упускает возможности поддеть Примадонну, похоже, все ещё вспоминая, как в молодости она «разбила» его сердце. А вот Алле может быть неловко, ведь сейчас Гребенщиков — культовая фигура отечественного рока, поэтому она и избегает любых упоминаний о певце.


Полина Броуновская

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