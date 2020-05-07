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Главная страница | Шоу-Бизнес | Семенович наконец-то забеременела

Семенович наконец-то забеременела

Чт 7 мая 2020, 06:00:08

На это указывают округлившиеся формы Анны и счастье в ее глазах.

Анна Семенович исчезла с радаров шоу-бизнеса как певица и стала активно вести в Instagram свой блог, общаясь и размышляя о волнующих ее темах. В недавних Stories звезда удивила своим преображением, где с трудом было разглядеть одну из самых желанных женщин эстрады. Анна заметно поднабрала, но это ничуть не расстраивает её, напротив, селебрити безмерно счастлива. Причина такой радости певицы, у которой давно не было концертов, а личная жизнь оставляет желать лучшего, явно кроется в исполнении самой заветной мечты Семенович.

Как известно, такой мечтой было именно рождение ребенка. На интересное положение Анны указывает округлившиеся формы Анны, а ее счастье в глазах только подтверждает это.
40 лет — приличный возраст, чтобы успеть обзавестись потомством и обрести материнское счастье. Беременность и увеличение веса вполне объяснимое явление, ведь часто пациентки, решающиеся на ЭКО, значительно поправляются. А если учесть возраст и желание певицы, то такая процедура могла быть не одна. Понятно, новость о том, что Семенович наконец-то забеременела, держится в тайне, и только родные мать и отец Анны смогли порадоваться за дочь. Постоянные веселья на даче о которых пишут СМИ так или иначе связаны с этим, а будущие бабушка с дедушкой не против за это выпить лишнюю стопочку.

Не исключено, что забеременеть Анна могла естественным путем, а увеличение в объемах, стало результатом постоянной потребности беременной есть за двоих. В таком случае, вопрос о скрытой личной жизни певицы остается открытым. Будучи одной из самых желанных женщин эстрады, вполне вероятно, что у нее появился ухажер и, как это все чаще встречается у знаменитостей, их вторые половинки предпочитают оставаться в тени. 


Юлия Белоусова

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