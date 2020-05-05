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Салоны закрыты, правда всплывает - Марьяна Ро оказалась обладательницей усов

Вт 5 мая 2020, 22:04:47

Но Фейсу, наоборот, нравится!

 Известная видеоблогерша и певица Марьяна Ро оказалась обладательницей усов, которые в обычной жизни, по всей видимости, она всегда удаляла в салонах красоты. Но пока они закрыты, правда всплывает: если ты знаменитость, это не значит, что у тебя нет недостатков. Просто публичные люди всегда тщательно их скрывают.

Недавно от нечего делать Рожкова запустила на YouTube прямую трансляцию, объяснив подписчикам, что может немного пообщаться с ними, пока моет голову. Она действительно ответила на многие их вопросы, а ближе к концу рассказала о достаточно интимных вещах. «А еще мне надо побрить усы. Уже неделю, наверное, не брила. Но моему молодому человеку они очень нравятся», - ошарашила Марьяна фанатов неожиданным признанием.

 Да уж, за этот карантин поклонники еще многое узнают о своих кумирах. Пока в городах не работают салоны, знаменитости не могут переделать себе маникюр, педикюр, нарощенные ресницы, волосы и т.д. Теперь-то каждый сможет узнать, как на самом деле все они выглядят без этого «тюнинга» - чего стоит одна Ро с усами.

 Впрочем, радует то, что это не стало преткновением для ее парня Ивана Дрёмина. По словам девушки, он любит ее и такой. Так что, сидя на карантине, она могла бы позволить себе и не сбривать усики.


Глафира Катракис

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