Салоны закрыты, правда всплывает - Марьяна Ро оказалась обладательницей усов

Но Фейсу, наоборот, нравится!

Известная видеоблогерша и певица Марьяна Ро оказалась обладательницей усов, которые в обычной жизни, по всей видимости, она всегда удаляла в салонах красоты. Но пока они закрыты, правда всплывает: если ты знаменитость, это не значит, что у тебя нет недостатков. Просто публичные люди всегда тщательно их скрывают.

Недавно от нечего делать Рожкова запустила на YouTube прямую трансляцию, объяснив подписчикам, что может немного пообщаться с ними, пока моет голову. Она действительно ответила на многие их вопросы, а ближе к концу рассказала о достаточно интимных вещах. «А еще мне надо побрить усы. Уже неделю, наверное, не брила. Но моему молодому человеку они очень нравятся», - ошарашила Марьяна фанатов неожиданным признанием.

Да уж, за этот карантин поклонники еще многое узнают о своих кумирах. Пока в городах не работают салоны, знаменитости не могут переделать себе маникюр, педикюр, нарощенные ресницы, волосы и т.д. Теперь-то каждый сможет узнать, как на самом деле все они выглядят без этого «тюнинга» - чего стоит одна Ро с усами.

Впрочем, радует то, что это не стало преткновением для ее парня Ивана Дрёмина. По словам девушки, он любит ее и такой. Так что, сидя на карантине, она могла бы позволить себе и не сбривать усики.

Глафира Катракис