Подарок за 100 тысяч или как Орлова пытается купить любовь сына?

На 19-летие сын ведущей «Дом-2» получил новенький планшет.
Какое-то время назад в Сети появились слухи о проблемах в семье Ольги Орловой. Поговаривали, ведущая поругалась со своим сыном Артёмом из-за нового бойфренда. Теперь же бывшая участница «Блестящих», судя по всему, пытается купить любовь сына дорогими подарками.
В своей недавней Instagram Stories подруга Ксении Бородиной рассказала подписчикам о том, что на 19-ый день рождения она подарила сыну новый планшет iPad Pro. Если заглянуть в интернет, в большинстве магазинов техники стоимость такого гаджета составляет около 100 тысяч рублей. С чего бы Орловой дарить сыну настолько дорогой подарок?
Недавние слухи о ссорах между Ольгой и Артёмом с лёгкостью отвечают на этот вопрос. Орлова, похоже, наконец-то почувствовала свою вину и не смогла оставить отношения с сыном такими натянутыми. Для 19-летнего парня дорогой гаджет - отличный повод для примирения, чем ведущая и воспользовалась. Подарок за 100 тысяч, по всей видимости, исправил ситуацию, а свидетельство этому - милое фото родственников в день рождения сына, которое сразу появилось в ее личном аккаунте.
Можно представить, как сын Орловой обрадовался такому презенту. Его мать большую часть своего времени посвящает собакам, однако так она показала ему, что на него не пожалеет никаких денег.