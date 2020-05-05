Подарок за 100 тысяч или как Орлова пытается купить любовь сына?

На 19-летие сын ведущей «Дом-2» получил новенький планшет.

Какое-то время назад в Сети появились слухи о проблемах в семье Ольги Орловой. Поговаривали, ведущая поругалась со своим сыном Артёмом из-за нового бойфренда. Теперь же бывшая участница «Блестящих», судя по всему, пытается купить любовь сына дорогими подарками.

В своей недавней Instagram Stories подруга Ксении Бородиной рассказала подписчикам о том, что на 19-ый день рождения она подарила сыну новый планшет iPad Pro. Если заглянуть в интернет, в большинстве магазинов техники стоимость такого гаджета составляет около 100 тысяч рублей. С чего бы Орловой дарить сыну настолько дорогой подарок?

Недавние слухи о ссорах между Ольгой и Артёмом с лёгкостью отвечают на этот вопрос. Орлова, похоже, наконец-то почувствовала свою вину и не смогла оставить отношения с сыном такими натянутыми. Для 19-летнего парня дорогой гаджет - отличный повод для примирения, чем ведущая и воспользовалась. Подарок за 100 тысяч, по всей видимости, исправил ситуацию, а свидетельство этому - милое фото родственников в день рождения сына, которое сразу появилось в ее личном аккаунте.

Можно представить, как сын Орловой обрадовался такому презенту. Его мать большую часть своего времени посвящает собакам, однако так она показала ему, что на него не пожалеет никаких денег.

Глафира Катракис