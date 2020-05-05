Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

От редактора

Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

 Как будто прошло лет 20 – Федор не похож сам на себя.

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

Мнение

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

 Долматов заявляет, что Кети пользовалась им, но сама она неоднократно признавалась рэперу в любви.

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Мнение

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Татьяне и Дмитрию очень повезло вовремя определить заражение коронавирусом.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Шоу-Бизнес | Подарок за 100 тысяч или как Орлова пытается купить любовь сына?

Подарок за 100 тысяч или как Орлова пытается купить любовь сына?

Вт 5 мая 2020, 22:00:00

На 19-летие сын ведущей «Дом-2» получил новенький планшет.

 Какое-то время назад в Сети появились слухи о проблемах в семье Ольги Орловой. Поговаривали, ведущая поругалась со своим сыном Артёмом из-за нового бойфренда. Теперь же бывшая участница «Блестящих», судя по всему, пытается купить любовь сына дорогими подарками.

В своей недавней Instagram Stories подруга Ксении Бородиной рассказала подписчикам о том, что на 19-ый день рождения она подарила сыну новый планшет iPad Pro. Если заглянуть в интернет, в большинстве магазинов техники стоимость такого гаджета составляет около 100 тысяч рублей. С чего бы Орловой дарить сыну настолько дорогой подарок?

 Недавние слухи о ссорах между Ольгой и Артёмом с лёгкостью отвечают на этот вопрос. Орлова, похоже, наконец-то почувствовала свою вину и не смогла оставить отношения с сыном такими натянутыми. Для 19-летнего парня дорогой гаджет - отличный повод для примирения, чем ведущая и воспользовалась. Подарок за 100 тысяч, по всей видимости, исправил ситуацию, а свидетельство этому - милое фото родственников в день рождения сына, которое сразу появилось в ее личном аккаунте.

Можно представить, как сын Орловой обрадовался такому презенту. Его мать большую часть своего времени посвящает собакам, однако так она показала ему, что на него не пожалеет никаких денег.


Глафира Катракис

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости