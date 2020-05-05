Ольга играет с чувствами Манукяна, ведь так и не смогла его действительно полюбить.

Неудачный четырехлетний роман с Дмитрием Тарасовым имел судьбоносное значение для Ольги Бузовой, ведь именно с ним она стала женой, а без него превратилась в звезду. Поющая ведущая уже не раз через свои песни делала послания экс-супругу, но того, что и в новом треке Ольга обратится к Тарасову не ожидал никто. «Так хотела я раздеться в эту ночь лишь для тебя, но разбито мое сердце», - поет Бузова, раскрывая свою историю весенней любви.

В подписи к видео на YouTube артистка говорит о том, как особенно сильно нервничает из-за новой песни, объясняя тем, что «она особенная». Интересно, что именно весной начинался тайный и бурный роман Бузовой и Тарасова, вскоре после того футболист сделал ей предложение руки и сердца. Наверняка теперь каждая весна провоцирует воспоминания певицы об экс-супруге, недаром даже в названии трека это время года обозвано матерным словом.

Однако зачем сейчас Ольге привлекать внимание Тарасова, когда тот давно счастлив с новой женой Анастасией Костенко? Вероятно, Бузова как творческий человек просто хочет излить свои переживания, а заодно и подогреть отношения со своим нынешним молодым человеком Давидом Манукяном. Чтобы Даву ревность задавила, Бузова посвятила новый трек бывшему, и, видимо, надеется, что теперь партнер будет бояться ее потерять. Хорошо, если так оно и будет, но Давид может отреагировать и по-другому, ведь если Бузова до сих пор любит Тарасова, то им не стоит дальше встречаться.

Карташов Тимур