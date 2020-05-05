«Могу только ныть» - Брак Бородиной трещит по швам – Ксения страдает!

«Тут одни печали», - жалуется ведущая, рассказывая о желании сбежать подальше от Курбана.

Затянувшаяся вынужденная самоизоляция испортила немало семейных отношений, вот и брак ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной трещит по швам уже сейчас. Глядя на последний пост на странице звезды в соцсети, можно понять, что Ксения действительно страдает. «Я сейчас могу вам только ныть в инста, на большее я не способна!» - пишет знаменитость, рассказывая о том, как сильно она хочет сбежать «туда, где не ждали».

Бородина серьезно приуныла, ведь и без того непростые отношения с ее нынешним мужем Курбаном Омаровым только ухудшились. Раньше супруг даже не мог терпеть, когда Ксения говорила при нем долго по телефону в машине, а теперь ни ему, ни ей бежать некуда. При этом изначальная причина ухудшения отношений в паре всегда была на поверхности, об этом знают многие поклонники Бородиной и время от времени напоминают ей, что некогда близкая подруга соблазнила Курбана.

Измена была снята на видео скрытой камерой, беременная Бородина собиралась развестись из-за предательства, но Омаров смог каким-то образом вымолить прощение. Однако сейчас, в период самоизоляции, тени прошлого оживают, и вот уже ведущая смотреть не может на мужа, мечтая от него сбежать. Впрочем, Ксения вряд ли действительно решится на развод, ведь каким бы Курбан ни был плохим мужем, но отец н отличный. Только ради этого звезда и готова содержать мужчину до тех пор, Маруся и Тея не повзрослеют.

Карташов Тимур