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Главная страница | Шоу-Бизнес | Пьяная парочка вылетела из «Дома-2». Селену Майер облили водой и избили, пока она спала

Пьяная парочка вылетела из «Дома-2». Селену Майер облили водой и избили, пока она спала

Ср 6 мая 2020, 01:00:01

Участница сняла побои и обратилась за помощью к продюсерам.

Селена Майер веселая и жизнерадостная участница «Дома-2», которая следит за чистотой. Но ее успевают обижать, она как и многие отвечает агрессией. Майер продемонстрировала в Instagram разбитую губу и заявила, что терпеть подобное она не намерена. Девушка сняла побои и решила вопрос о том, что «таким людям не место на проекте». По предварительной информации, злые влюбленные облили водой Селену и избили, пока она спала. Со слов Майер, у нее была словестная перепалка с Игорем Григорьевым и Юлией Жуковой.

Девушка оскорбила парочку, наградив нелестными эпитетами Жукову, и назвав «недомужиком» Григорьева. Сообщники тоже обзывали Майер неприятными словами, но им показалось этого недостаточно. За обидные слова в свой адрес, Юля с Игорем напали на Селену в четыре утра. В очередной раз телепроект «Дом-2» отличается и не решает вопрос, происходящий с рукоприкладством. Многие мужчины скандального шоу били женщин и остаются на телепроекте, по сей день.

Вероятнее всего, теперь продюсеры отнесутся серьезнее к этой ситуации и будут наказывать участников за драки. Поскольку Регина Тодоренко подняла самый настоящий бунт женщин, которых когда-либо били. Остается надеяться, что пьяная парочка вылетела из «Дома-2», чтобы остальным конкурсантам было неповадно. Ранее на Селену уже нападал, звезда телестройки Илья Яббаров, который схватив ее за волосы, оттаскал прямо на глазах своих коллег.Можно сказать, что именно этот поступок и дал «зеленый свет» остальным участникам.


Влада Усачева

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