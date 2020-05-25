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Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

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Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Выступавшая во время катаклизма премьер-министр, даже не испугалась.

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Землетрясение в Новой Зеландии попало в прямой эфир

Сегодня, 13:56

Выступавшая во время катаклизма премьер-министр, даже не испугалась.

В Новой Зеландии во время выступления премьера Джасинды Ардерн по телевидению произошло землетрясение. Происшествие попало в прямой эфир. В соцсетях оценили мужество новозеландского политика.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в прямом эфире давала интервью для AM Show. В какой-то момент начала дрожать камера, а позже стало видно, как шевелятся стены кабинета. На вопрос ведущего о происходящем, Ардерн пошутила, что это просто дрожит Улей. Так в Новой Зеландии называют парламент.


На момент прямого эфира магнитуда землетрясения в Веллингтоне доходила до 5,9 балла. При таких условиях возможны некоторые разрушения в черте города. Самые сильные толчки начинаются с 8 — 8,5 баллов. Мужеству Джасинды Ардерн можно позавидовать.

Новая Зеландия расположена в зоне вулканического огненного кольца. Сейсмическая активность в данном регионе высокая. Поэтому каждый год в стране фиксируют несколько десятков тысяч землетрясений. Из них 150 — 200 приводят к небольшим разрушениям.


Антон Жилин

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