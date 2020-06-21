Генерал сравнил российскую и польскую версию танка Т-72

Кшиштоф Радомский разумно взвесил преимущества и недостатки моделей.

Польский генерал-майор сравнил российскую и польскую версию советского танка Т-72. Сам по себе он является советским ОБТ, выпускаемым после войны. Приняли на вооружение его в 1973 году. Кшиштоф Радомский сравнивал лицензионный вариант Т-72М1, который Польша может выпускать у себя в стране. Вероятно, это является ответом на регулярные высмеивания модификации и называние её «одноразовой».

По сравнению с оригиналом, поляки «подкрутили» дальность обнаружения и распознавания целей — 4.5 и 2.5 километров соответственно. И, конечно, для Польши имеют значение радиостанции, совместимые с их техникой, поэтому поставили 9311АР. В итоге генерал отметил, что связь у танков примерно одинаковая, то же касается и системы наблюдения. Но в «своей» машине Радомский отметил улучшенную защиту и систему управления огнём.

Российский вариант обошёл конкурента по прицеливанию и пассивному наблюдению. А ведь обновление произошло уже после того, как командующий сухопутными войсками заявил о невозможности модернизировать Т-72.

Святослав Суздальский