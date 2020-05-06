Еда закончится быстрее нефти! Беларусь и Китай специально обвалили цены на сельскохозяйственные удобрения

Такое мнение выразили экономисты, согласившись с предстаителями компании «Уралкалий».

Руководство российской компании «Уралкалий» раскритиковала сговор Белоруссии и Китая по поводу стоимости поставок калийных удобрений. В корпорации считают, что стоимость в 220 $ долларов за тонну, приведёт к нехватке хлористого калия на мировом рынке. В компании считают, что условия контрактов, которые заключила Белорусская калийная компания (БКК), не оптимальны, пишет ИА «РБК». Можно предположить, что сделано это специально, для монополизации рынка.

Поскольку, по информации отраслевого портала Metal Mining, экономически пригодных для разработки месторождений калийных солей в мире крайне мало. Для того чтобы создавать конкурентные преимущества, калийные корпорации начнут обваливать цены и увеличивать скорость добычи, руда закончится быстрее нефти.

Калийные удобрения применяют в сельском хозяйстве, для выращивания овощей, фруктов, зерновых культур, а также для выращивания кормовых культур, нехватка калия может привести к дефициту еды во всём мире. Растения не смогут правильного развиваться и плодоносить. Нарушится водный баланс и клеточный обмен. Большинство сельскохозяйственных культур погибнет, а оставшихся не хватит для компенсации дефицита.

Спрос возобладает над предложением, цены на продукты взлетят до астрономических показателей. Кому не хватит средств на еду погибнут. Весь мир может испытать на себе «голодную смерть», касавшуюся преимущественно стран Африки и Азии.

Как пишет ИА «ТАСС», ссылаясь на ООН, голод возвращается. Из-за падения цен на нефть и другие сырьевые продукты, рост числа людей, не находящих себе достойного пропитания вновь превратился в глобальный тренд. Если негативный сценарий с нехваткой калия наберёт обороты, нефтяной кризис покажется ерундой, по сравнению с калийным.