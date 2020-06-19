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Владимир Путин впустил журналистов в свой тайный кабинет

Вчера, 09:05

Президент РФ признался, что раньше в эту комнату репортёры не попадали.

Владимир Путин пригласил журналистов «России 1» к себе в Кремль. Он показал рабочее место главы государства и впервые впустил репортёров с камерами в свой тайный кабинет. Подробности будут показаны в фильме «Россия. Кремль. Путин» 21 июня в 22:00 МСК.

В анонсе документального фильма, показанном на телеканале «Россия 1», президент России отвечает на вопросы Павла Зарубина. В ходе беседы в основном рабочем кабинете, журналист поинтересовался одной дверью. Владимир Путин ответил, что за ней находится столовая и комната для отдыха. Руководитель страны пригласил съёмочную группу пройти туда, но предупредил, что помещение заранее не подготавливалось. Там же журналисты попали в тайный кабинет президента.

Кадр из фильма «Россия. Кремль. Путин» (канал «Россия 1»)

Второй кабинет не особо отличается от основного. Он немного меньше. В центре стоит рабочий стол Владимира Путина. У стены расположен книжный шкаф. Комнату украшает большой портрет Петра I, деятельностью которого президент РФ восхищается. Об этом Владимир Путин неоднократно рассказывал в своих интервью. Детали можно будет узнать в фильме «Россия. Кремль. Путин».


Антон Жилин

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