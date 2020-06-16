Именно благодаря Петру Крым сейчас принадлежит России, не сомневается Наталья.

Порошенко давал показания по делу осужденного за государственную измену Януковича. Петр заключил, что считает исчезнувшего президента виновным в утрате Крыма. Наталья Поклонская поделилась, что после того, как она побывала на слушании допроса Петра Порошенко, она решила отблагодарить его письмом за присоединение Крыма.

Поклонская подчеркивает, что если бы не Порошенко, невесть, как могла бы сложиться жизнь жителей Крыма. Она не сомневается, что исполнители государственного переворота в 2014 году дали толчок людям, чтобы те сами захотели присоединиться к России.

Наталья в первую очередь захотела поблагодарить Порошенко за мужество и за то, что он «убрал» ненужных избирателей. Также она захотела сказать «спасибо» Петру за проведенный им референдум. По словам Поклонской, без мужчины референдума бы не получилось, как бы он не пытался этого отрицать.

Кристина Матвеева