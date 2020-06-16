Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Политика | Поклонская решила отблагодарить Порошенко письмом за присоединение Крыма

Поклонская решила отблагодарить Порошенко письмом за присоединение Крыма

Сегодня, 11:29

Именно благодаря Петру Крым сейчас принадлежит России, не сомневается Наталья.

Порошенко давал показания по делу осужденного за государственную измену Януковича. Петр заключил, что считает исчезнувшего президента виновным в утрате Крыма. Наталья Поклонская поделилась, что после того, как она побывала на слушании допроса Петра Порошенко, она решила отблагодарить его письмом за присоединение Крыма.

Поклонская подчеркивает, что если бы не Порошенко, невесть, как могла бы сложиться жизнь жителей Крыма. Она не сомневается, что исполнители государственного переворота в 2014 году дали толчок людям, чтобы те сами захотели присоединиться к России.

Наталья в первую очередь захотела поблагодарить Порошенко за мужество и за то, что он «убрал» ненужных избирателей. Также она захотела сказать «спасибо» Петру за проведенный им референдум. По словам Поклонской, без мужчины референдума бы не получилось, как бы он не пытался этого отрицать.


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Пригожин считает, что Орейро станет россиянкой из-за особого налогового статуса
Пригожин считает, что Орейро станет россиянкой из-за особого налогового статуса

«Россия привлекательна своим отношением — менее циничным, чем оно существует».

Японцы оценили слова Путина о Курильских островах
Японцы оценили слова Путина о Курильских островах

Россия не возвращает острова из-за США, считают читатели Yomiuri shimbun.

«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова
«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Певица объяснила своё видение записи с извинениями от актёра.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости