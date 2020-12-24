Что подарить парню на Новый год: 5 интересных идей

Новый год — лучший день в году для того, чтобы дарить подарки родным и близким. Выбрать презент для коллег и родственников несложно: первым обычно вручают символические мелочи, а о желаниях и мечтах вторых, как правило, мы догадываемся. Более сложная задача — выбрать подарок для любимого парня. Как не прогадать с выбором и приятно удивить молодого человека? Предлагаем пять лучших идей для полезного и интересного новогоднего подарка парню.

Подарки для автомобилиста

Ваш парень — счастливый обладатель машины? Выбрать презент для автомобилиста легко — подарите ему то, что будет радовать в дороге. Это могут быть:

полезные гаджеты — термокружка с подогревом, видеорегистратор, gps-навигатор, портативная колонка, автомобильный пылесос;

чехлы на сиденья автомобиля;

органайзер для автодокументов;

набор инструментов;

держатель для смартфона;

массажная накидка.

Ваш мужчина практичен и не любит сюрпризов? Подарите сертификат на посещение автомастерской или покупку запчастей — он точно пригодится.

Подарки для спортсмена

Любому парню будет приятно, если его поддержат в стремлении к здоровому образу жизни. Отличным подарком станет фитнес-браслет, считающий шаги и калории, а также беспроводные наушники для спорта, абонемент в бассейн, новые кроссовки, «умные» весы.

Подарки-впечатления

Подарите своему парню эмоции, а при желании — разделите их с ним, ведь совместные приятные впечатления укрепляют отношения. Если парень — любитель экстрима, его восхитит полет в аэротрубе, посещение скалодрома или картинг. Более спокойному молодому человеку понравится интересный мастер-класс — например, по стрельбе из лука.

Подарки для геймера

Выбрать бюджетный подарок для любителя игр непросто: нужно точно выяснить предпочтения парня. Беспроигрышным вариантом станут:

сувениры — майки, кружки и чехлы с символикой любимой игры, фигурка персонажа;

аксессуары для игры — качественный игровой коврик для мыши, гарнитура для общения;

портативная консоль для развлечений вне дома;

игровой руль — если мужчина предпочитает виртуальные гонки;

коллекционная версия для фанатов определённой игры.

Подарки на каждый день

Многие парни не любят шопинг и будут рады, если их избавят от лишних походов в магазин. Качественная, стильная одежда и аксессуары могут стать хорошим новогодним подарком.

Главное — не ошибиться с размером. Лучшие варианты:

рюкзак, сумка, кошелек, ремень;

одежда, которая согреет холодной зимой: тёплый свитер, шарф, варежки;

галстук, рубашка (если мужчина их носит);

качественный домашний халат;

толстовка, майка с оригинальным принтом.

В поисках идеального презента не забывайте об интересах любимого человека. Что бы он предпочёл — практичный или романтичный подарок? В нашей подборке вы наверняка найдете что-то интересное для любого парня. Но главным в новогоднюю ночь станет всё же не подарок, а неповторимая атмосфера, тепло и любовь близких.





Наталья Сергеенко