«Мы уже проплатили кому надо, дело закроют»: Полицию Владивостока подозревают в «крышевании» уголовного преступления

Потерпевший уверен, что справедливость в конце концов восторжествует.

Зимой 2015 года в центре Владивостока произошла массовая драка. В результате было возбуждено 3 уголовных дела. Потерпевшие получили тяжелые травмы, а вот нападавшим каким-то образом удалось избежать наказания. Одно дело было почему-то закрыто, а документы уничтожены. И вот спустя пять лет, последовало продолжение истории.

Что произошло:

Ночью 22 февраля 2015 года Дмитрий Елфимов с товарищами покинули место отдыха в центре Владивостока под названием «Отдел культуры». Это так называемое антикафе, где Дмитрий с друзьями часто проводили время, играя в различные настольные игры.

Рядом находится ресторан Selfie, возле которого была агрессивно настроенная компания молодых людей. Со слов Елфимова, они были под воздействием наркотических веществ. Они ругались.

Компания заметила вышедших из кафе Дмитрия с друзьями и тут же двинулись к ним, где началась драка. Два друга Елфимова, Михеев и Караченцев, сразу получили удары по лицу от высокого бородатого парня. Дмитрий влез в драку.

Нападавший позвал своих дружков на помощь. К слову, всего их было 8 человек. Елфимов получил сильный удар в правую голень. Две кости были сломаны, Дмитрий упал, его продолжили избивать, и к ударам добавились угрозы убийства:

«Я тебя убью! Я мастер спорта по каратэ! — орал бородатый, — Несите его в багажник! За город вывезем и убьем!».

В скором времени прибыли сотрудники полиции и планам нападавших, к счастью, не суждено было сбыться. Двое из них были задержаны: Александр Ечин (тот самый «бородатый») и Федор Афонин. Остальным шестерым удалось скрыться. А Дмитрий был госпитализирован каретой скорой помощи во 2-е травматологическое отделение с переломом ноги и сотрясением мозга.

Со слов Елфимова, сотрудниками органов были изъяты видеоматериалы с камер наблюдения. Он предполагает, что эта копия записи, которая находится в полиции. Сама по себе копия имеет открытый доступ, в том числе размещена на YouTube. И Дмитрий считает, что ролик урезан:

«До какого-то момента они вышли, а дальше их нет!».

Через некоторое время по заявлению Елфимова было возбуждено уголовное дело №762231, а он был признан потерпевшим. На этом дело остановилось, нападавшие оставались безнаказанными.





Чем же пять лет занимались органы?





Получив заявление о совершении преступления, дознаватель отдела полиции №4 УМВД России по Владивостоку постановила возбудить уголовное дело по 116 статье «Побои». Судмедэкспертиза должна была привести к переквалификации статьи на 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Но следствие почему-то застопорилось.

Дела потерпевших должны были объединить в одно, поскольку и трое парней были в одном месте в одно время, и двое задержанных (Ечин и Афонин) там же. Более того, их опознали, как нападавших. Но… их отпустили, а дела так и остались необъединенными.

Елфимов также сообщал, что к его другу, Михееву, приходил лично Ечин и просил, чтобы тот забрал дело в обмен на компенсацию. Дмитрий уверен, что за небольшую плату (предположительно, 30-60 тыс. рублей) Михеев согласился это сделать.

Нападавший Афонин тем не менее предстал перед судом и был осужден на 1.5 года. Однако в силу крайне удачных для него обстоятельств был амнистирован прямо в зале суда. Объяснялось это тем, что была годовщина победы в Великой Отечественной Войне (70 лет). А вот Ечин так и не появился в зале суда. Прочих нападавших искать также не торопились.

Елфимов пытался добиться справедливости. Он писал и в полицию, и в прокуратуру, и руководству УМВД. Ответ был один: обещание провести проверку, до которой так и не дошло. В те дни к Дмитрию на улице подошел незнакомый молодой человек и сказал:

«Не стоит с нами связываться, мы уже проплатили кому надо, дело закроют».

В 2016-2017 гг Дмитрий разговаривал с начальником УМВД РФ по Приморскому краю генералом Афанасьевым Н.Н. Основной вопрос был «почему дело не двигается с мертвой точки»? Ответ офицера обескуражил потерпевшего (передано со слов Дмитрия Елфимова):

«У вас же нет видеоматериалов. Вот если бы у вас были видеоматериалы, как вас избивали, то конечно мы бы… А так дело суд вернет, мы ничего не сможем доказать».

Дмитрий уверен, что идет «крышевание» этого дела.

26 мая 2017 года дело Елфимова было закрыто «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», а документы уничтожены. Казалось бы, история закончилась, но…





Вот это поворот!





Когда стало понятно, что виновные не будут наказаны, осенью 2019 года внезапно находятся уголовные дела. Незадолго до этого «события» (в августе) Дмитрий обращался к уполномоченному по правам человека в Приморском крае. Совпадение? Неизвестно.

В октябре Елфимов подал жалобу о несогласии с прекращением дела в прокуратуру Фрунзенского района, на что получил отказ, так как все сроки вышли, а документы уничтожены. А в следующем месяце было получено подтверждение (за подписью зам. прокурора района Мягкова. Он же подписывал предыдущий документ об отказе), что жалоба о бездействии уполномоченных лиц удовлетворена.

Решение о закрытии дела в 2017 году было признано недействительным. Дела Елфимова и Караченцева объединены. Признано, что Дмитрию был нанесен тяжкий вред. То, что в ходе следствия были найдены нарушения. Расследование дела возобновилось.

И уже в ноябре к Дмитрию подошел очередной незнакомец и сообщил, что его могут попытаться арестовать за фиктивные обвинения. Понимая, что угроза реальна, им были составлены и написаны обращения генеральному прокурору России и в Следственный комитет РФ.

12 июня 2020 года Дмитрий направил очередное заявление Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой проверить деятельность сотрудников УМВД, возбудить уголовное дело в отношении работников ОП №4 УМВД России по г. Владивосток, объединить дела потерпевших (Елфимова, Михеева и Караченцева) в одно и передать его в следствие ФСБ. Официального ответа от органов еще не поступало.





Справиться своими силами:





Осенью 2019 года в окружении Елфимова появилось два новых человека. По мнению Дмитрия, это были «засланные казачки» из органов.

Один из них, как заявил Дмитрий, ранее отбывал срок за продажу наркотиков и был в хороших отношениях с администрацией тюрьмы. Опасаясь его возможных действий (он, например, мог подкинуть наркотики), на новогодний корпоратив, куда были приглашены все, Дмитрий не пошел.

Про другого парня интересная информация стала известна весной 2020 года. Было выездное мероприятие, куда он, как участник клуба, не явился. Со слов Дмитрия, парень был на работе: перегонял автомобили из Находки во Владивосток. Перегнал в тот день он два авто, получив за каждое по 60 тыс. рублей. Рассказывая эту историю, молодой человек сообщил, что им требуются еще люди, но с условием – стаж вождения должен быть не менее 20 лет. А таковой имелся только у Елфимова.

«Я понимаю, что или закопают где-нибудь или… ну что это тоже подстава», - сообщил в интервью изданию Дмитрий.

Понимая, что это «подстава», он обратился к знакомым в органах (оперативникам, ФСБ). Те подтвердили, что таких цен не бывает. Что это либо перевоз наркотиков, либо действительно хотят подставить.

Несколько позже Дмитрию позвонил неизвестный. Представился заместителем начальника. К сожалению, потерпевший не запомнил ни фамилию, ни должность, но абсолютно уверен, что это был сотрудник органов. Он предложил Елфимову встретиться и поговорить. Дмитрий отказался, так как встреча «предстояла» неофициальная. А такие мероприятия он не посещает. Параллельно, во время этого разговора, Елфимов заявил, что «вы же сами меня подставить хотите».

Через несколько дней Дмитрий встретил того парня, который предложил перегонять автомобили и понял, что был прав. «Перегонщик автомобилей», со слов Елфимова, не мог смотреть ему в глаза. Было прекрасно видно, что он в курсе, что план провалился, и подставить не получиться. Таким образом, Дмитрий стал уверен, что оба «новых знакомых» – подставные.





Итог:





Дело Дмитрия Елфимова вроде продолжило свой ход. Он искренне верит, что если предать эту историю огласке в СМИ, то это поможет восстановить справедливость и наказать виновных. И тех, кто совершал непосредственное преступление, и тех, кто мешал вести следствие.

История написана со слов пострадавшего Дмитрия Елфимова.

Дмитрий Приморский