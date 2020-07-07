Поезд позволит без пересадок добраться до полуострова жителям Дзержинска, Арзамаза, и Нижнего Новгорода.

Фото: travelcrimea.com

Несмотря на ограничения, пик курортного сезона входит в свои права. Теперь жителям Нижегородской области будет легче попасть в Крым. Из Вологды в Симферополь с 23 июля начнёт ходить прямой поезд.

Поезд номер 551\552 уже появился в расписании РЖД. Состав будет курсировать между Вологдой и Симферополем без пересадок, что позволит жителям Дзержинска, Арзамаза, и Нижнего Новгорода добраться до полуострова без дополнительных трат времени.

Первый состав отправится по новому маршруту из Симферополя 20 июля в 0:55. Через два дня (прибытие в 00:15) поезд прибудет на нижегородскую станцию Петряевка.

Из Нижнего Новгорода первый прямой поезд в Крым отправится 23 июля в 17:35. Уже на следующий день поезд проедет первую остановку в Крыму (станция Багерово), а в 16:10 поезд прибудет в конечную точку маршрута — вокзал Симферополя. Новый маршрут сможет познакомить пассажиров с достопримечательностями уже в дороге — в светлое время суток поезд будет проходить по Крымскому мосту.

Состав включает вагоны купе и плацкарт. Так, самыми доступными станут плацкартные места — 3695,50 рубля — вне зависимости от полки. Комфортное место на нижней полке в купе обойдется уже в 7784 рубля, а верхняя полка позволит сэкономить чуть более 106 рублей. Стоит отметить, что стоимость мест в купе включает питание.

Дмитрий Кошевой