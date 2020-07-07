Заболевшая COVID-19 Анита Цой пожаловалась на тяжелое состояние

От редактора

Заболевшая COVID-19 Анита Цой пожаловалась на тяжелое состояние

Певица рассказала, что у нее нет сил стоять на ногах.

Адвокат Ефремова заявил о наличии фактов невиновности актера

Мнение

Адвокат Ефремова заявил о наличии фактов невиновности актера

Трижды лишенный адвокатского статуса Пашаев убедил актера не признавать вину.

Житель Волгограда отсудил у турфирмы деньги за сорванную из-за COVID-19 поездку в Италию

Мнение

Житель Волгограда отсудил у турфирмы деньги за сорванную из-за COVID-19 поездку в Италию

 Туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей.

Сюжеты:

Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка «Омолодившаяся» Алла Пугачёва восхитила поклонников Учёные ответили, почему люди боятся щекотки и не могут щекотать себя Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц Гормон стресса может замедлить старение Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию Психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
Главная страница | Общество | Из Вологды в Симферополь с 23 июля начнёт ходить прямой поезд

Из Вологды в Симферополь с 23 июля начнёт ходить прямой поезд

Сегодня, 14:16

Поезд позволит без пересадок добраться до полуострова жителям Дзержинска, Арзамаза, и Нижнего Новгорода.

Фото: travelcrimea.com

Несмотря на ограничения, пик курортного сезона входит в свои права. Теперь жителям Нижегородской области будет легче попасть в Крым. Из Вологды в Симферополь с 23 июля начнёт ходить прямой поезд.

Поезд номер 551\552 уже появился в расписании РЖД. Состав будет курсировать между Вологдой и Симферополем без пересадок, что позволит жителям Дзержинска, Арзамаза, и Нижнего Новгорода добраться до полуострова без дополнительных трат времени.

Первый состав отправится по новому маршруту из Симферополя 20 июля в 0:55. Через два дня (прибытие в 00:15) поезд прибудет на нижегородскую станцию Петряевка.

Из Нижнего Новгорода первый прямой поезд в Крым отправится 23 июля в 17:35. Уже на следующий день поезд проедет первую остановку в Крыму (станция Багерово), а в 16:10 поезд прибудет в конечную точку маршрута — вокзал Симферополя. Новый маршрут сможет познакомить пассажиров с достопримечательностями уже в дороге — в светлое время суток поезд будет проходить по Крымскому мосту.

Состав включает вагоны купе и плацкарт. Так, самыми доступными станут плацкартные места — 3695,50 рубля — вне зависимости от полки. Комфортное место на нижней полке в купе обойдется уже в 7784 рубля, а верхняя полка позволит сэкономить чуть более 106 рублей. Стоит отметить, что стоимость мест в купе включает питание.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Программа «Миллион призов» поддержит москвичей и окажет положительное влияние на социальную сферу жизни
Программа «Миллион призов» поддержит москвичей и окажет положительное влияние на социальную сферу жизни

 Программа субсидирования потребительского спроса «Миллион призов» поддержит жителей Москвы и окажет положительное влияние на социальную сферу жизни в городе.

Инсайдеры показали новую беззеркальную камеру Canon EOS R5
Инсайдеры показали новую беззеркальную камеру Canon EOS R5

Анонс может состояться уже 9 июля.

Власти Крыма не намерены просить Зеленского возобновить подачу воды
Власти Крыма не намерены просить Зеленского возобновить подачу воды

С соответствующим заявлением выступил Аксёнов.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости