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Житель Волгограда отсудил у турфирмы деньги за сорванную из-за COVID-19 поездку в Италию

 Туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей.

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Житель Волгограда отсудил у турфирмы деньги за сорванную из-за COVID-19 поездку в Италию

Сегодня, 14:15

Туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей.

суд
Фото: pixabay

Жителю Волгограда пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за сорванный из-за COVID-19 отдых в Италии.

Камышенский районный суд, после изучения всех материалов дела, встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика стоимость путевки приблизительно 92 тыс. рублей и 3000 рублей компенсации за моральный вред. Кроме того, туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей. Таким образом житель Волгограда отсудил у туристической фирмы свои деньги и наказал нечестного туроператора.

Запланированную на март поездку волгоградец оплатил еще в декабре в туристическом агентстве «Де Визу», на следующий день после рекомендаций Роспотребнадзора отменить россиянам все выезды в Италию, он направил в туристическую фирму заявление о прекращении договора и с просьбой вернуть стоимость путевки.

Фирма договор аннулировала, а на просьбу вернуть деньги никак не отреагировала.


Кира Соколова

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