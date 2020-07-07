Житель Волгограда отсудил у турфирмы деньги за сорванную из-за COVID-19 поездку в Италию

Туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей.
Жителю Волгограда пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за сорванный из-за COVID-19 отдых в Италии.
Камышенский районный суд, после изучения всех материалов дела, встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика стоимость путевки приблизительно 92 тыс. рублей и 3000 рублей компенсации за моральный вред. Кроме того, туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей. Таким образом житель Волгограда отсудил у туристической фирмы свои деньги и наказал нечестного туроператора.
Запланированную на март поездку волгоградец оплатил еще в декабре в туристическом агентстве «Де Визу», на следующий день после рекомендаций Роспотребнадзора отменить россиянам все выезды в Италию, он направил в туристическую фирму заявление о прекращении договора и с просьбой вернуть стоимость путевки.
Фирма договор аннулировала, а на просьбу вернуть деньги никак не отреагировала.