Житель Волгограда отсудил у турфирмы деньги за сорванную из-за COVID-19 поездку в Италию

Туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей.

Фото: pixabay

Жителю Волгограда пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за сорванный из-за COVID-19 отдых в Италии.

Камышенский районный суд, после изучения всех материалов дела, встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика стоимость путевки приблизительно 92 тыс. рублей и 3000 рублей компенсации за моральный вред. Кроме того, туроператору придется заплатить штраф около 50 тыс. рублей. Таким образом житель Волгограда отсудил у туристической фирмы свои деньги и наказал нечестного туроператора.

Запланированную на март поездку волгоградец оплатил еще в декабре в туристическом агентстве «Де Визу», на следующий день после рекомендаций Роспотребнадзора отменить россиянам все выезды в Италию, он направил в туристическую фирму заявление о прекращении договора и с просьбой вернуть стоимость путевки.

Фирма договор аннулировала, а на просьбу вернуть деньги никак не отреагировала.

Кира Соколова