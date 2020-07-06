Диетологи опасаются за здоровье Фадеева из-за резкого похудения

Продюсер может столкнуться с состоянием преддиабета, тромбозом и нефроптозом.

Фото: Instagram @fadeevmaxim





Экстремально быстрая потеря веса почти всегда не проходит для организма бесследно. Об этом напомнили врачи-диетологи Инна Кононенко и Алексей Ковальков в связи с шумом вокруг резкого похудения Максима Фадеева.

Диетологи опасаются за здоровье продюсера, приводя в пример такие осложнения как нарушение водного обмена, проблемы с позвоночником из-за отсутствия мышечной массы и возможного повторного набора веса.

Кононенко в интервью «МК» также предположила состояние преддиабета, а Ковальков на своём YouTube-канале обратил внимание на ноги исхудалые продюсера, призвав рассказать правду.

Так, оба врача считают быстрое преображение Фадеева результатом операции по уменьшению желудка или липосакции. Иначе должно было остаться порядка 18 кг лишней кожи, которая просто не успела бы стянуться от беспрерывного экстремального похудения.

Кира Соколова