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Игорь Крутой подтвердил отмену «Новой Волны» в Казани

Сегодня, 13:07

Подписчики поддержали решение продюсера в Instagram.

конкурс
Детская Новая Волна 2015. Фото: Wikimedia Commons

Проведение международного конкурса молодых исполнителей оказалось под угрозой из-за Covid-19. В течение нескольких месяцев организаторы надеялись на то, что ситуация наладится и ограничения снимут. Но чуда не произошло — в своём Instagram Игорь крутой подтвердил отмену «Новой Волны».

Продюсер опубликовал клип на песню «Уходит праздник», расписав все причины в посте. Крутой сослался на ограничения и невозможность пригласить иностранных исполнителей. Но главный акцент был на заботе о здоровье и жизни «десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале».

«Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году!», — подытожил обращение Крутой.

Подписчики положительно встретили сообщение продюсера, поддержав непростое решение и правильные выводы организаторов «Новой Волны».

Восьмидневный фестиваль должен и все конкурсы в его рамках должны были состояться в конце августа в Казани. Местные власти вместе с организаторами планировали приурочить мероприятие к 100-летию Татарской АССР.


Олег Фёдоров

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