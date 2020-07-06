Конструкторы работают над пассажирским и спасательным вариантами.

Фото: YouTube и Ckbspk

Заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о планах по началу производства инновационных транспортных средств. Так, в Нижегородской области начали проектирование экраноплана «Чайка 2». Специалисты ЦКБ по СПК им. Ростислава Алексеева работают над развитием идей нижегородского конструктора Алексеева, который дал миру первые военные экранопланы «Лунь» и «Орлёнок».

Наследники Алексеева работают над двумя моделями экранопланов. Так, А-150 «Чайка-2» является машиной нового поколения — помимо экранирования над водной поверхностью, новинка может подниматься на высоту до 3 километров для преодоления участков суши. Машина с расчётной вместимостью в 100 человек может использоваться для нужд МЧС, и речного флота, отметил Люлин.

Вторая модель может стать основным транспортным средством для районов Крайнего Севера, где период речной навигации короткий из-за мерзлоты, а дорожная инфраструктура неразвита. А-020 «Ракета-3» с расчётной вместимостью в 40 человек может заменить междугородные автобусы.

Напомним, экраноплан, или судно на динамической воздушной подушке — это скоростное транспортное средство, использующее эффект динамического экрана. Экраноплан может двигаться над поверхностью льдов, снегов или воды, что делает его почти универсальным транспортным средством.

Стоит отметить, что сейчас основным изделием ЦКБ по СПК им. Ростислава Алексеева остаётся судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», представленное в 2018 году. Его создание позволило получить дополнительные заказы предприятию, что важно для развития экономики региона, подчеркнул Люлин.

Дмитрий Кошевой