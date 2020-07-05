151-метровую карстовую пещеру обнаружили в Подмосковье

Карстовое «подземное царство» станет самым длинным в области.

Владимир Суздальский, vladtime

В Подмосковье, в Домодедовском районе, члены союза спелеологов РФ обнаружили 151-метровую карстовую пещеру. На мировом уровне её протяжённость «обыденна» для длинных пещер, но в Московской области — это явный лидер.

Дмитрий Альбов, член Чешского спелеологического общества, обрадовался находке, ведь подобная карстовая пещера позволит намного лучше изучить подмосковный карст, с анализом которого ранее были проблемы — скрыт под землёй, но внезапно выходит наружу, а это мешает строительным работам.

Пещера частично обследована, карта создана. Возможно, через несколько лет в пещере появятся туристические маршруты и можно будет самостоятельно рассмотреть карстовый слой Подмосковья.

Святослав Суздальский