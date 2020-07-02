Глава Сбербанка: До конца года рубль окрепнет

От редактора

Глава Сбербанка: До конца года рубль окрепнет

Герман Греф ожидает около 60 рублей за доллар.

В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

Мнение

В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

По мнению китайских аналитиков, Россия может обогнать США в космической гонке.

В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Мнение

В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Пожар на улице Проходчиков удалось локализовать.

Сюжеты:

Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа Основатель Comedy Club признался, что Харламов и Асмус развелись из-за фильма «Текст» Алкоголь в умеренных количества может улучшить память и интеллект пожилых людей Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии Соловьёв открыто предъявил претензии Собчак после интервью с Анной Шафран Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса Влюблённым парам полезнее спать вместе, чем по отдельности Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад
Главная страница | Общество | Водоканал Ленобласти простит незаконные врезки в сеть

Водоканал Ленобласти простит незаконные врезки в сеть

Сегодня, 13:38

Акция «Водная амнистия» продлится до сентября 2020 года.

Фото: gidroguru.com\ belnovosti.by

Жители Ленинградской области смогут легализовать незаконные вмешательства в городскую водную сеть. Водоканал Ленобласти простит незаконные врезки в сети. Для этого необходимо подать заполненное заявление в ведомство, сообщает «Коммерсант».

Акция «Ленводоканала» актуальна для жителей Приозёрского района области. В рамках программы «Водная амнистия» те, кто ранее самовольно подключился к водопроводу, смогут легализовать подключение.

Для использования «амнистии» необходимо подать заполненное заявление в водоканал до 30 сентября 2020 года. Это даёт право на легализацию подключения без штрафов.

Стоит отметить, что «Водная амнистия» проходит не первый раз. Так, во время прошлогодней акции «Ленобводоканал» легализовал более полутора тысяч врезок. В правительстве Ленобласти отметили, что за «амнистией» чаще обращаются жители, которым досталась нелегальная врезка «в наследство» от предыдущих жильцов.

Подобные акции проходят не только в Ленинградской области. До конца июля жители 12 населённых пунктов Тюменского района также смогут воспользоваться «амнистией» от «Росводоканал Тюмень».


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
До 30 июня россияне смогут оформить пенсию онлайн
До 30 июня россияне смогут оформить пенсию онлайн

Заявление можно подать на сайте ПФР или через госуслуги.

Связанные останки неизвестного обнаружили у храма в Ленобласти
Связанные останки неизвестного обнаружили у храма в Ленобласти

На скелете сохранились остатки предполагаемо современной одежды.

«Коммерсант»: Повредивший на Параде машину хотел отомстить ФСБ
«Коммерсант»: Повредивший на Параде машину хотел отомстить ФСБ

Солдат не был допущен на основное шествие парада.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости