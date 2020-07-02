Водоканал Ленобласти простит незаконные врезки в сеть

Акция «Водная амнистия» продлится до сентября 2020 года.

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Жители Ленинградской области смогут легализовать незаконные вмешательства в городскую водную сеть. Водоканал Ленобласти простит незаконные врезки в сети. Для этого необходимо подать заполненное заявление в ведомство, сообщает «Коммерсант».

Акция «Ленводоканала» актуальна для жителей Приозёрского района области. В рамках программы «Водная амнистия» те, кто ранее самовольно подключился к водопроводу, смогут легализовать подключение.

Для использования «амнистии» необходимо подать заполненное заявление в водоканал до 30 сентября 2020 года. Это даёт право на легализацию подключения без штрафов.

Стоит отметить, что «Водная амнистия» проходит не первый раз. Так, во время прошлогодней акции «Ленобводоканал» легализовал более полутора тысяч врезок. В правительстве Ленобласти отметили, что за «амнистией» чаще обращаются жители, которым досталась нелегальная врезка «в наследство» от предыдущих жильцов.

Подобные акции проходят не только в Ленинградской области. До конца июля жители 12 населённых пунктов Тюменского района также смогут воспользоваться «амнистией» от «Росводоканал Тюмень».

Дмитрий Кошевой