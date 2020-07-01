Дополнительные платы предусмотрены для ФЛП, и тех, кто расходует больше 100 кубометров.

Фото: Skvazhina-igla.ru, Og.ru

Многих жителей частного сектора и дачников может затронуть новая законодательная мера. В России ввели новый налог на скважины и колодцы. В некоторых случаях использование недр придётся оплачивать, а несоблюдение закона может обернуться административным штрафом.

Новый сбор обусловлен законом РФ «О недрах», который был принят в 1992 году. В 2017 году в него добавили новую статью, которая регламентирует правила использования воды. Что примечательно, тогда же был введён «льготный период» — до 2019 года скважину можно было оформить без дополнительных плат.

Стоит отметить, что новый налог на воду распространяется не на всех — физическое лицо или предприятие будут платить за использование воды в коммерческих целях или в случае превышения лимита в 100 кубометров воды.

Вышеописанная норма также затрагивает дачные хозяйства. Если существует скважина, используемая коллективно, для её использования потребуется лицензия. Поданные заявления рассматривают до 60 дней, а после пользователи обязаны уплачивать налог. Исключение составляют личные скважины глубиной до 20 метров.

Новая норма предписывает установку водосчётчика на скважины — его показатели будут использоваться для расчёта налога. Расход в тысячах кубометров следует умножить на налоговую ставку, что даст индивидуальную сумму налога. Важно отметить, что налог увеличивается в пять раз в случае превышения лимита.

Нарушение закона предусматривает административное наказание в виде штрафа. Для граждан его сумма не превышает пяти тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованными на 1 миллион рублей.

Дмитрий Кошевой