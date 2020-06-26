Пресс-секретарь призвал обращать внимание на конкретные случаи возможных нарушений.

Фото: Tass и Kremlin

В четверг стартовало Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое начало обрастать сообщениями о нарушениях процедуры плебисцита. По информации ТАСС, комментируя вопрос об отношении власти к подобным сообщениям, Дмитрий Песков отметил обилие фейков вокруг ситуации с голосованием.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Владимир Путин ранее подчёркивал важность абсолютной легитимности голосования, и недопущения нарушений. Вместе с тем, Песков отметил, что власти готовы воспринимать «конкретную информацию» о нарушениях, а не обезличенную.

В качестве примера журналисты попросили прокомментировать ситуацию с информацией о «мобильным участке» из Владивостока, который размещался в багажнике автомобиля. Если подобные сообщения отвечают действительности, следует обратиться в местный избирком, отметил Песков.

Резюмируя вопросы о голосованиях вне избирательных участков, Песков заявил, что «больше поводов» считать такие сообщения ложными. В случае их подтверждения за комментарием следует обращаться в ЦИК.

Напомним, ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала сообщения о принуждении к голосованию. По её словам, жалоб на подобное нарушение в ведомство не поступало.

Дмитрий Кошевой