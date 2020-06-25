Операторы ТО пожаловались Путину





Новые нормы могут снизить уровень безопасности на дорогах.

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Представители крупнейших компаний, занимающихся техосмотром, обратились к первым лицам государства. Операторы ТО пожаловались Владимиру Путину на резкое сокращение доходов отрасли после введения закона, позволяющего страховаться без карты диагностики.

Обращение от имени представителей 120 операторов ТО было отправлено на имя Владимира Путина, Михаила Мишустина, и спикера Вячеслава Володина. Представители отрасли отмечают, что закон лишил их большинства клиентов и дохода — по предварительным оценкам, операторы ТО «недополучают» до 1,7 млрд рублей в месяц.

Напомним, с апреля 2020 года водители машин возрастом до 4 лет могут не проходить ТО, а транспорт, выпущенный от 4 до 10 лет назад должен являться на ТО раз в 2 года. Ежегодный осмотр оставили лишь для машин старше десяти лет.

Операторы отмечают, что с новыми нормами может снизиться уровень безопасности на дорогах, ведь многие неисправности в автомобилях не будут выявлены. Также операторы ТО подчёркивают, что сегодня застрахованные автомобили могут обладать дефектами, которые не могут быть известными страховщику без заключения о диагностике.

Подобная ситуация поставила всю отрасль технической экспертизы автомобилей под угрозу. Операторы ТО не включены в перечень отраслей, пострадавших от пандемии, но их доходы упали. Авторы письма просят правительство о налоговых каникулах, и пересмотре формирования стоимости ТО, которое не менялось с 2012 года.

Дмитрий Кошевой