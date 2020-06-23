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Жителей Воронежа возмутил снос исторического здания

Сегодня, 13:07

Новый собственник утверждает, что оно несло опасность для горожан.

Фото: группа Вконтакте "Старый Воронеж"
Фото: группа Вконтакте «Старый Воронеж»

 

В выходные в центре Воронежа был снесён старинный дом. Нежилое строение на Кольцевской улице снёс новый собственник — управляющая компания «Работница».

УК приобрела дом за пару дней до сноса, и, судя по словам их директора Игоря Корчинова, быстро приняла решение о судьбе здания.

В интервью для «Вести. Воронеж» Корчинов сообщил, что оно было заброшенным уже много лет и представляло опасность для жизни и здоровья горожан. Возможность реконструкции была же полностью исключена — настолько плачевным было состояние дома.

Краеведы утверждают, что историческое здание появилось в конце 19 века и принадлежало жене начальника железной дороги. Вначале там просто сдавались квартиры, а после строение передали католическому костелу. Несмотря на полную законность сноса (дом не был признан памятником архитектуры), жители Воронежа были возмущены произошедшим. В соцсетях можно найти десятки гневных комментариев.

«Ехала мимо в субботу, когда сносили… Ужаснулись! Это же беда!!! Центр не резиновый, сколько же можно уродовать город. Лица уже не осталось…», — отметила воронежанка Ирина Никонова.

Примечательно, что старинный дом снесли без необходимости построить что-то на его месте. По словам того же Корчинова, планы на новое строительство будут известны лишь через 2-3 месяца.


Владимир Сотников

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