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До 30 июня россияне смогут оформить пенсию онлайн

Сегодня, 10:53

Заявление можно подать на сайте ПФР или через госуслуги.

пенсия
Фото: Pixabay, Wikimedia Commons

Граждане России до 30 июня имеют возможность оформить пенсию и другие социальные выплаты, не выходя из дома. Это можно сделать через интернет, а в случае его отсутствия — по телефону. Данную информацию озвучили в Пенсионном фонде РФ.

В ведомстве рассказали, что воспользоваться оформлением пособий в режиме онлайн смогут все россияне. Специалисты ПФР просят у граждан не затягивать с этими вопросами. Для подачи заявления можно использовать специальный раздел официального сайта пенсионного фонда. Подобная возможность предусмотрена и порталом госуслуг. До конца месяца подача всех необходимых документов происходит дистанционно.

В ПФР предусмотрели механизм для россиян, которые не имеют возможности использовать компьютер и интернет. Для оформления социальных выплат они могут обратиться в фонд по телефону. Сотрудники ведомства, получив подтверждение на оформление, запустят соответствующий процесс. В ПФР предупредили граждан об опасности телефонного мошенничества. Подлинный сотрудник фонда не будет интересоваться персональными данными гражданина. Реквизиты банковской карты для оформления пособия никому называть не нужно.


Антон Жилин

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