Чиновники освободят Нижегородский кремль

Историческую территорию планируют превратить в общественно-культурный комплекс.

Фото: Wikipedia

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил ТАСС, что чиновники постепенно освободят территорию кремля. Он также отметил, что со временем планируется Нижегородский кремль и его территории превратить в историческое пространство.

Глава области заявил, что в данный момент осуществляется перевод Министерства спорта на стадион «Нижний Новгород», а в корпусе Министерства культуры со временем сделают музей. Для нижегородской администрации придется строить новое здание, чтобы освободить пятый корпус кремля, в котором, по мнению Никитина, хорошо бы сделать музей русского авангарда.

Вывод властей из помещений кремля может продлиться до десяти лет, все детали нужно тщательно прорабатывать и создавать новые проекты по каждому зданию, добавил губернатор.

На территории кремля имеется несколько исторических зданий 18 века. Так, второй корпус построен по проекту Я. А. Ананьина, который учился у известного итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли. Историческое здание сейчас занимает Законодательное собрание области, офисы Администрации и филармония им. М. Ростроповича.

Кира Соколова