Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

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Два бесплатных электробуса будут курсировать по территории ВДНХ

Сегодня, 11:17

Автобусы появятся с 24 июня.

В пресс-службе ВДНХ сказали, что решили добавить автобусы для передвижения по всей территории: «Передвижение по огромной территории ВДНХ станет быстрым и комфортным». Отметили ещё и первоначальное появление электрического транспорта — в 1950-е годы. Сейчас же два бесплатных электробуса будут обслуживать гостей.

«Старт» маршрутам будет дан 24 июля, а работать они будут с 9 до 21 часов. Конечные остановки находятся на Северной и Южной петлях. Отправление предусмотрено каждые 15-20 минут. Карта остановок доступна на сайте ВДНХ и инфоцентрах. Два бесплатных электробуса будут курсировать по всей территории, чтобы гостям было удобнее добираться до нужной части выставки.

Единственный минус транспорта — вместимость. Автобус рассчитан на 12 человек, но из-за требований к социальной дистанции пускать будут не более 7. Да ещё и регулярная санитарная обработка предстоит.


Святослав Суздальский

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