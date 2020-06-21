Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Общество | Мать-одиночка просит главу Татарстана помочь устроить ребенка в детсад

Мать-одиночка просит главу Татарстана помочь устроить ребенка в детсад

Сегодня, 12:33

«Я просто не понимаю, как мне выжить», — со слезами говорит женщина.

На просторах интернета появилось видео, в котором мать-одиночка Регина из села Столбищи Лаишевского района просит главу Татарстана Рустама Минниханова помочь устроить ребенка в детский сад.

Женщина рассказала, что у нее 4-летний ребенок, которого не берут в детский сад из-за отсутствия мест.

«Я просто не понимаю, как мне выжить», — со слезами говорит Регина.

У нее нет родителей и некому помочь в воспитании, нужно работать, чтобы выплатить ипотеку. Женщина также сообщила, что не имеет автомобиля и не сможет возить ребенка в сад в другой район.

В конце видеоролика Регина сообщила, что в республике нет льгот для матерей-одиночек по устройству детей в детские сады. Она, как гражданка России, просит помощи у президента РТ и хочет, чтобы ее услышали.

Ранее несколько детей из Сургута получили места в детских садах возле дома, после обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Кравец смутила отстранённость Норкина на похоронах супруги
Кравец смутила отстранённость Норкина на похоронах супруги

Певица также рассказала о том, как странно вела себя женщина в последние месяцы своей жизни.

«Обратитесь к своей совести»: Анна Мария Ефремова обматерила Малахова
«Обратитесь к своей совести»: Анна Мария Ефремова обматерила Малахова

Дочь актёра показала, как её «достают» журналисты.

Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе
Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе

Артист остался недоволен работой в шоу-бизнесе с известным продюсером.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости