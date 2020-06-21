Мать-одиночка просит главу Татарстана помочь устроить ребенка в детсад

«Я просто не понимаю, как мне выжить», — со слезами говорит женщина.

На просторах интернета появилось видео, в котором мать-одиночка Регина из села Столбищи Лаишевского района просит главу Татарстана Рустама Минниханова помочь устроить ребенка в детский сад.

Женщина рассказала, что у нее 4-летний ребенок, которого не берут в детский сад из-за отсутствия мест.

«Я просто не понимаю, как мне выжить», — со слезами говорит Регина.

У нее нет родителей и некому помочь в воспитании, нужно работать, чтобы выплатить ипотеку. Женщина также сообщила, что не имеет автомобиля и не сможет возить ребенка в сад в другой район.

В конце видеоролика Регина сообщила, что в республике нет льгот для матерей-одиночек по устройству детей в детские сады. Она, как гражданка России, просит помощи у президента РТ и хочет, чтобы ее услышали.

Ранее несколько детей из Сургута получили места в детских садах возле дома, после обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину.