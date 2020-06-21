Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Общество | В маршрутке Воронежской области полностью проигнорировали масочный режим

В маршрутке Воронежской области полностью проигнорировали масочный режим

Сегодня, 09:54

Местный житель снял на камеру людей без маски.

В маршрутке №49б Воронежской области местная жительница Дарья сняла на камеру как люди полностью проигнорировали масочный режим в регионе. Соответственно, и указ губернатора жители тоже саботировали — он гласил, что в общественном транспорте людям следует носить маску.


Более того, помимо указа о масках, жители ещё и требование социальной дистанции проигнорировали, набившись в маршрутку. Дарья полагает, что дело в ослаблении режима самоизоляции и жители возвращаются домой после отдыха на озере Круглое. После повышения температуры, люди стали намного чаще проводить время на свежем воздухе и вблизи водоёмов. И собственной защитой они совсем не занимаются.


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Парад Победы в Воронеже вызвал споры в интернете
Парад Победы в Воронеже вызвал споры в интернете

Пользователи соцсетей неоднозначно встретили решение властей.

С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи
С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи

О поэтапном ослаблении ограничений рассказал губернатор области.

В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки

Ограничение перестаёт действовать с 12 июня.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости