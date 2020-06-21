В маршрутке Воронежской области полностью проигнорировали масочный режим

Местный житель снял на камеру людей без маски.

В маршрутке №49б Воронежской области местная жительница Дарья сняла на камеру как люди полностью проигнорировали масочный режим в регионе. Соответственно, и указ губернатора жители тоже саботировали — он гласил, что в общественном транспорте людям следует носить маску.





Более того, помимо указа о масках, жители ещё и требование социальной дистанции проигнорировали, набившись в маршрутку. Дарья полагает, что дело в ослаблении режима самоизоляции и жители возвращаются домой после отдыха на озере Круглое. После повышения температуры, люди стали намного чаще проводить время на свежем воздухе и вблизи водоёмов. И собственной защитой они совсем не занимаются.

Святослав Суздальский