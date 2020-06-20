Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Общество | В Ростовской области начали выращивать коноплю легально для промышленности

В Ростовской области начали выращивать коноплю легально для промышленности

Сегодня, 11:14

На поле в 10 гектаров засеяно 350 килограммов семян.

На Юге России фермер решил опробовать на деле возможности, открытые февральским постановлением премьер-министра Мишустина. В Ростовской области начали выращивать коноплю легально. Растение предназначено для промышленных целей.

Напомним, своим постановлением Мишустин разрешил выращивание конопли для медицинских и промышленных нужд. Теперь можно выращивать сорта, используемые в лёгкой промышленности, и коноплю с низким содержанием активных веществ для медицинских целей.

Ростовский предприниматель планирует выращивать промышленную коноплю, которую используют для производства волокон. Фермер уже приобрёл 350 килограммов семян, которыми засеял 10 гектаров полей в Целинском районе. Готовое сырьё планируется продавать на предприятия Адыгеи и Курской области, где конопляные волокна используют в качестве сырья для создания шпагата. Светлана Полулушная, исполняющая обязанности регионального министра сельского хозяйства подчеркнула, что эта деятельность «не связана с изготовлением наркотических средств».

С начала действия постановления Мишустина уже было создано одно хозяйство по выращиванию конопли в Волгоградской области. Глава местного управления Россельхознадзора Антон Карамзин предположил, что в дальнейшем спрос на выращивание конопли только вырастет из-за увеличивающихся требований промышленности.

Напомним, ранее в СССР была разрешена культивация конопли, которую также выращивали для нужд лёгкой промышленности. Запрет на выращивание конопли и мака ввели в 1987 году — он действовал до недавнего времени.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов
Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов

Мишустин заявил, что 9 и 11 классам не придётся проходить проверку знаний.

В России исследуют новый способ превращения метана в метиловый спирт
В России исследуют новый способ превращения метана в метиловый спирт

 Используя метод спектроскопии на молекулярном уровне ученые смогли обнаружить изменение состава вещества при нагревании до 400 °C.

С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи
С 15 июня в Подмосковье откроют автошколы и музеи

О поэтапном ослаблении ограничений рассказал губернатор области.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости