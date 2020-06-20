В Ростовской области начали выращивать коноплю легально для промышленности

На поле в 10 гектаров засеяно 350 килограммов семян.

На Юге России фермер решил опробовать на деле возможности, открытые февральским постановлением премьер-министра Мишустина. В Ростовской области начали выращивать коноплю легально. Растение предназначено для промышленных целей.

Напомним, своим постановлением Мишустин разрешил выращивание конопли для медицинских и промышленных нужд. Теперь можно выращивать сорта, используемые в лёгкой промышленности, и коноплю с низким содержанием активных веществ для медицинских целей.

Ростовский предприниматель планирует выращивать промышленную коноплю, которую используют для производства волокон. Фермер уже приобрёл 350 килограммов семян, которыми засеял 10 гектаров полей в Целинском районе. Готовое сырьё планируется продавать на предприятия Адыгеи и Курской области, где конопляные волокна используют в качестве сырья для создания шпагата. Светлана Полулушная, исполняющая обязанности регионального министра сельского хозяйства подчеркнула, что эта деятельность «не связана с изготовлением наркотических средств».

С начала действия постановления Мишустина уже было создано одно хозяйство по выращиванию конопли в Волгоградской области. Глава местного управления Россельхознадзора Антон Карамзин предположил, что в дальнейшем спрос на выращивание конопли только вырастет из-за увеличивающихся требований промышленности.

Напомним, ранее в СССР была разрешена культивация конопли, которую также выращивали для нужд лёгкой промышленности. Запрет на выращивание конопли и мака ввели в 1987 году — он действовал до недавнего времени.

Дмитрий Кошевой