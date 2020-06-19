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В московском Лефортово построят новые дома в 28 этажей

Вчера, 14:22

Жилой комплекс планируют закончить к 2024 году.

В московском Лефортово появится новый жилой комплекс. На первом этапе построят два дома в 28 этажей. Информацией поделился столичный стройнадзор.

Новые дома построят на месте бывшего 12-го хлебозавода на Красноказарменной улице. Олег Антосенко, руководитель строительного надзора объяснил, что возведение жилищного комплекса будет разбито на несколько этапов. Первый подразумевает строительство двух корпусов, по 28 этажей каждый. По плану застройщика, в доме будет 700 квартир. У комплекса будет подземный паркинг на 289 автомобилей.

Разрешение на строительство нового жилого комплекса в Лефортово уже выдано. Застройщик собирается завершить первый этап за три года. К 2024 году дома должны быть готовы. В список работ входит облагораживание прилегающей территории.

На портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщается, что за период с 2011 по 2019 год в городе было построено 67 млн квадратных метров жилья. При этом в прошлом году на одного москвича приходилось в среднем 20 квадратов.


Антон Жилин

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