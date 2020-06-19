51% опрошенных высказал доверие к Элле Памфиловой.

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос касательно проведения выборов. Россияне одобрили деятельность ЦИК в опросе ВЦИОМ — большинство опрошенных положительно оценили деятельность комиссии.

В результатах опроса, опубликованных на сайте центра, большинство россиян положительно оценили деятельность ЦИК РФ. 71-75% респондентов дали положительную оценку эффективности работы избирательной комиссии.

Так, 75% опрошенных назвали эффективным информирование граждан о выборах, и лишь 8% посчитали выполнение задачи неудовлетворительной. Большинство респондентов также положительно оценили эффективность донесения информации о дате проведения плебисцитов (71%) и о расположении избирательных участков (71%).

В опросе отдельно учли деятельность Эллы Памфиловой как главы избирательного ведомства. 43% респондентов оценили деятельность Памфиловой «скорее положительно» — на эту долю припадает 57% активного электората. Также 61% из этой группы высказали доверие руководителю ЦИК, а 23% придерживаются противоположного мнения.

Всего в исследовании, которое проводилось с 29 мая по 15 июня, приняли участие 1500 респондентов. Интервью провели по телефону, а доля ошибок составляет не более 2,5%.

Дмитрий Кошевой