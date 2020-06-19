Парад Победы в Воронеже вызвал споры в интернете

Пользователи соцсетей неоднозначно встретили решение властей.

24 июня в 10:00 в Воронеже проведут Парад Победы. Власти области официально подтвердили данную информацию. Сейчас разрабатываются меры предосторожности для посетителей. Указ провести военный парад в городе вызвал споры в интернете.

В воронежском Параде Победы примут участие курсанты, военные и сотрудники МЧС. По площади Ленина проедет 110 единиц техники. 18 июня проводилась ночная репетиция, в ходе которой механики-водители изучали маршрут движения. Салют перенесут на другую дату.

Комментарии из паблика «Типичный Воронеж», ВК

После решения провести парад в Воронеже, в социальных сетях разгорелись споры. К традиционной дискуссии о финансовых затратах, добавилась ситуация с коронавирусом. Некоторые пользователи отметили, что массовые мероприятия на данный момент не желательны.

«Почему в соседних областях, где уровень заражения ниже, решили перенести это мероприятие», — написал один из участников паблика «Типичный Воронеж» в ВК.

Рядом с Воронежской областью расположены Белгородская, Курская и Орловская. В них Парад Победы 24 июня решили не проводить. Согласно статистике с сайта coronavirus-control, на 19 июня в Белгородской области насчитывается 3?666 заражённых COVID-19, в Курской — 4?256, в Орловской — 3?929. В Воронежской области это число перевалило за 5 тысяч (5 258).

Статистика по коронавирусу на 19.06 (coronavirus-control)

Некоторые пользователи считают, что финансовые затраты на парад лучше пустить на личные нужды ветеранов. А есть те, кто считает, что Парад Победы нужно провести, как только появится возможность. Ведь этого события ждут участники войны, которых осталось не так много.

Антон Жилин