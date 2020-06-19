Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Общество | Парад Победы в Воронеже вызвал споры в интернете

Парад Победы в Воронеже вызвал споры в интернете

Вчера, 10:49

Пользователи соцсетей неоднозначно встретили решение властей.

24 июня в 10:00 в Воронеже проведут Парад Победы. Власти области официально подтвердили данную информацию. Сейчас разрабатываются меры предосторожности для посетителей. Указ провести военный парад в городе вызвал споры в интернете.

В воронежском Параде Победы примут участие курсанты, военные и сотрудники МЧС. По площади Ленина проедет 110 единиц техники. 18 июня проводилась ночная репетиция, в ходе которой механики-водители изучали маршрут движения. Салют перенесут на другую дату.

Комментарии из паблика «Типичный Воронеж», ВК

После решения провести парад в Воронеже, в социальных сетях разгорелись споры. К традиционной дискуссии о финансовых затратах, добавилась ситуация с коронавирусом. Некоторые пользователи отметили, что массовые мероприятия на данный момент не желательны.

«Почему в соседних областях, где уровень заражения ниже, решили перенести это мероприятие», — написал один из участников паблика «Типичный Воронеж» в ВК.

Рядом с Воронежской областью расположены Белгородская, Курская и Орловская. В них Парад Победы 24 июня решили не проводить. Согласно статистике с сайта coronavirus-control, на 19 июня в Белгородской области насчитывается 3?666 заражённых COVID-19, в Курской — 4?256, в Орловской — 3?929. В Воронежской области это число перевалило за 5 тысяч (5 258).

Статистика по коронавирусу на 19.06 (coronavirus-control)

Некоторые пользователи считают, что финансовые затраты на парад лучше пустить на личные нужды ветеранов. А есть те, кто считает, что Парад Победы нужно провести, как только появится возможность. Ведь этого события ждут участники войны, которых осталось не так много.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Китайские журналисты оценили предстоящий парад в Москве
Китайские журналисты оценили предстоящий парад в Москве

Парад Победы является способом отстоять статус страны-победительницы, уверены в Xinhua.

Макрона не пригласили на парад Победы в Москву 24 июня
Макрона не пригласили на парад Победы в Москву 24 июня

Вопрос о визите Президента Франции остается на повестке дня в МИД.

Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня
Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Решение приняли в связи с протестами в США.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости